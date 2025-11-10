Logo
Бесплатно гориво вриједно милион КМ за неке грађане

Агенције

10.11.2025

21:13

Бесплатно гориво вриједно милион КМ за неке грађане
Фото: Pexels

Добре вијести стижу за пољопривреднике на сјеверу БиХ.

На првом наставку 41. редовне сједнице Владе Брчко дистрикта, на приједлог Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду, усвојена је Одлука о одобравању субвенција и Програма утрошка средстава за надокнаду дијела трошкова горива за реализовану производњу под биљним културама на подручју Брчко дистрикта БиХ у 2025. години у износу од милион КМ, саопштено је из Владе Брчко дистрикта.

На основу поднесених и обрађених захтјева за додјелу потицаја за унапређење пољопривредне производње за производњу под биљним културама у 2025. години, ресорно одјељење ће сачинити списак корисника који ће садржавати име (име родитеља) и презиме корисника средстава, остварену површину под засијаним биљним културама у хектарима, износ за исплату, назив банке и број рачуна корисника на који ће средства бити уплаћена.

Износ субвенције по хектару ће се прерачунати тако да се подијели укупно одобрени износ с укупно оствареним површинама под биљним културама.

Сврха Програма је помоћ пољопривредним произвођачима на подручју Брчко дистрикта БиХ који су угрожени усљед повећања цијена репроматеријала за потребе биљне пољопривредне производње.

gorivo

subvencije

Коментари (0)
