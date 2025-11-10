Бесплатно гориво вриједно милион КМ за неке грађане

Извор:
10.11.2025
Добре вијести стижу за пољопривреднике на сјеверу БиХ.
На првом наставку 41. редовне сједнице Владе Брчко дистрикта, на приједлог Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду, усвојена је Одлука о одобравању субвенција и Програма утрошка средстава за надокнаду дијела трошкова горива за реализовану производњу под биљним културама на подручју Брчко дистрикта БиХ у 2025. години у износу од милион КМ, саопштено је из Владе Брчко дистрикта.
На основу поднесених и обрађених захтјева за додјелу потицаја за унапређење пољопривредне производње за производњу под биљним културама у 2025. години, ресорно одјељење ће сачинити списак корисника који ће садржавати име (име родитеља) и презиме корисника средстава, остварену површину под засијаним биљним културама у хектарима, износ за исплату, назив банке и број рачуна корисника на који ће средства бити уплаћена.
Износ субвенције по хектару ће се прерачунати тако да се подијели укупно одобрени износ с укупно оствареним површинама под биљним културама.
Сврха Програма је помоћ пољопривредним произвођачима на подручју Брчко дистрикта БиХ који су угрожени усљед повећања цијена репроматеријала за потребе биљне пољопривредне производње.
