Цијена квадрата у Бањалуци је паклена, али није најскупља у Српској

Тржиште некретнина у Републици Српској биљежи занимљив преокрет – док су цијене нових станова пале, број продатих некретнина значајно је порастао.
Према подацима Завода за статистику РС, просјечна цијена новог стана у трећем тромјесечју 2025. године износила је 2.851 КМ по квадратном метру, што је 2,9% мање него у истом периоду прошле године.
У овом периоду је продано 912 нових станова, што је 170 више него годину раније – пораст од 22,9%.
У поређењу с просјеком из 2024. године, број продатих нових станова већи је за 18,3%.
Највише нових станова продато је у:
Добој, Бијелина и Пале, који имају нешто ниже цијене, заједно чине више од 57% укупне продаје, што је и довело до падања просјечне цијене на нивоу Републике Српске.
У Бањалуци је током трећег тромјесечја продато 168 нових станова, што чини око 18% укупног тржишта.
Просјечна цијена квадрата у граду на Врбасу износила је 3.922 КМ, што је 8,4% више него прошле године – Бањалука тако и даље држи цијене много више од просјека.
Али, најскупљи квадрат и даље је у Требињу, гдје су продана 22 нова стана по просјечној цијени од 4.123 KM/m².
Укупна вриједност продатих станова у Републици Српској у трећем тромјесечју 2025. године премашила је 131 милион КМ.
Највећи промет остварен је у:
Просјечна величина продатих нових станова износила је 50 квадратних метара.
