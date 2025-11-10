Logo
Large banner

Цијена квадрата у Бањалуци је паклена, али није најскупља у Српској

Извор:

BiznisInfo

10.11.2025

20:01

Коментари:

0
Цијена квадрата у Бањалуци је паклена, али није најскупља у Српској
Фото: АТВ

Тржиште некретнина у Републици Српској биљежи занимљив преокрет – док су цијене нових станова пале, број продатих некретнина значајно је порастао.

Према подацима Завода за статистику РС, просјечна цијена новог стана у трећем тромјесечју 2025. године износила је 2.851 КМ по квадратном метру, што је 2,9% мање него у истом периоду прошле године.

Цијене ниже, продаја снажно порасла

У овом периоду је продано 912 нових станова, што је 170 више него годину раније – пораст од 22,9%.

У поређењу с просјеком из 2024. године, број продатих нових станова већи је за 18,3%.

Највише нових станова продато је у:

  • Добоју – 212 станова, просјечна цијена 2.572 KM/m²,
  • Бијељини – 201 стан, просјечна цијена 2.600 KM/m²,
  • Бањлуци – 168 станова, просјечна цијена 3.922 KM/m²,
  • Палама – 111 станова, просјечна цијена 2.395 KM/m².

Добој, Бијелина и Пале, који имају нешто ниже цијене, заједно чине више од 57% укупне продаје, што је и довело до падања просјечне цијене на нивоу Републике Српске.

Бањалука и Требиње имају најскупље квадрате

У Бањалуци је током трећег тромјесечја продато 168 нових станова, што чини око 18% укупног тржишта.

Просјечна цијена квадрата у граду на Врбасу износила је 3.922 КМ, што је 8,4% више него прошле године – Бањалука тако и даље држи цијене много више од просјека.

Али, најскупљи квадрат и даље је у Требињу, гд‌је су продана 22 нова стана по просјечној цијени од 4.123 KM/m².

Вриједност тржишта већа од 131 милион КМ

Укупна вриједност продатих станова у Републици Српској у трећем тромјесечју 2025. године премашила је 131 милион КМ.

Највећи промет остварен је у:

  • Бањалуци – 38 милиона КМ (29%)
  • Бијељини – 27,6 милиона КМ (21%)
  • Добоју – 24,5 милиона КМ (18,6%)

Просјечна величина продатих нових станова износила је 50 квадратних метара.

(Бизнисинфо)

Подијели:

Тагови:

некретнине

cijena

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дуња Илић

Сцена

Једна од најбогатијих пјевачица у Србији завршила на улици

2 ч

0
У Српској нема вакцина против бјеснила и хепатитиса Б

Здравље

У Српској нема вакцина против бјеснила и хепатитиса Б

2 ч

0
Лидл наставља да се шири у БиХ, имају нову локацију

Економија

Лидл наставља да се шири у БиХ, имају нову локацију

2 ч

0
30 одсто јефтиније гријање преко климе? Ево како

Савјети

30 одсто јефтиније гријање преко климе? Ево како

2 ч

0

Више из рубрике

Лидл наставља да се шири у БиХ, имају нову локацију

Економија

Лидл наставља да се шири у БиХ, имају нову локацију

2 ч

0
Америчка компанија се враћа у Русију?

Економија

Америчка компанија се враћа у Русију?

6 ч

0
Новак Ђоковић уложио пет милиона у кокице

Економија

Новак Ђоковић уложио пет милиона у кокице

9 ч

0
Није Бањалука: У овом граду у Српској је продато највише станова

Економија

Није Бањалука: У овом граду у Српској је продато највише станова

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

52

Трагедија на Завршном Мастерсу: Преминула двојица навијача, један се срушио усред меча

21

47

Трамп: Ако се то деси, Америка би изгубила два билиона долара

21

29

Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

21

23

Како препознати хронични стрес: Симптоми на које треба обратити пажњу

21

20

Огласила се Звезда: Владан Милојевић остаје без чак 19 играча

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner