У Српској нема вакцина против бјеснила и хепатитиса Б

Несташица вакцина отвара озбиљно питање - шта ако до контакта са зараженом животињом или угриза дође када заштите нема. Док грађани страхују, здравствене установе поручују да вакцине чекају већ мјесецима.
"Може бити забрињавајуће, могло би се порадити на томе.
-Забрињава ме, требало би да има вакцина.
-Много, у том смислу много, ако ме пас угризе. "
Да вакцина заиста нема потврђују и у домовима здравља и надају се да ће стићи што прије. До тада, код пацијената који претрпе угриз, ране се санирају, укључују се антибиотици и спроводи појачан надзор док им се не обезбиједи имунизација.
"Тренутно нема вакцине, јесте истина, очекујемо ускоро да дође, Институт за јавно здравство врши набавку и дистрибуцију према свим домовима здравља. Вакцина против бјеснила се према нашем програму мјера за спрјечавање и сузбијање и елиминацију заразних болести даје у пет доза, прву дозу уколико то инфектолог процијени да треба да се да, започиње на клиници за инфективне болести, а остале 4 дозе вакцине се примају у хигијенско-епидемиолошкој служби дома здравља", каже Дијана Симић, специјалиста епидемиологије.
Грађани који након повреде морају примити вакцину против бјеснила или хепатитиса Б ових дана то не могу учинити, када ће моћи, не зна се, јер тих вакцина тренутно нема у институту.
"Институт је добављачу прије више од пола године упутио наруџбеницу за обје врсте вакцина, међутим обавијештени смо да су вакцине стигле у БиХ, да се тренутно налазе на контроли у Агенцији за лијекове те да испоруку Институту можемо очекивати у току новембра", наводе из Института за јавно здравство Српске.
Из Агенције за лијекове и медицинска средства поручују да ће испитивање вакцине против хепатитиса Б бити завршено до краја ове седмице, док поступак за вакцину против бјеснила још није завршен.
"Верораб још увијек није комплетиран, увозник није доставио узорке."
Вакцине против бјеснила још увијек нема, и док се чека завршетак процедура и испорука, грађани који су изложени ризику тренутно остају без основне заштите.
