Нар је прави драгуљ јесени: Ево како утиче на здравље

10.11.2025

12:35

Сок од нара
Нар је, за оне који воле воће, вјероватно омиљена јесења посластица.

Познат је по лијепом укусу, али његови полодови могу да понуде много више.

Нар има мало калорија и масти, али има много влакана, витамина и минерала.

Богат антиоксидансима

Антиоксиданси су једињења која помажу у заштити ћелија вашег тијела од оштећења изазваних слободним радикалима. Високе количине слободних радикала могу бити штетне и допринијети бројним хроничним болестима. Нар је богат антиоксидансима и полифенолним једињењима, укључујући пуникалагине, антоцијанине и танине који се могу хидролизовати.

Користи за здравље срца

Постоје докази да воће богато полифенолним једињењима, као што је нар, може бити од користи за здравље срца, пише Хеалтхлине.

Подржава здравље уринарног система

Поред тога, студије на животињама откриле су да екстракт нара може позитивно да утиче у регулисању концентрације оксалата, калцијума и фосфата у крви, који су уобичајене компоненте камена у бубрегу.

Може имати антимикробна својства

Једињења нара могу помоћи у борби против штетних микроорганизама.

Подржава здравље пробаве

Конзумирање нара може помоћи да се подржи здравље вашег цријевног микробиома, који игра кључну улогу у многим аспектима здравља. И пребиотици служе као гориво за корисне бактерије у вашим цријевима и подржавају здравији микробиом цријева.

Поред тога, нар је богат влакнима, која су од суштинског значаја за здравље пробаве и могу заштитити од неких дигестивних стања.

