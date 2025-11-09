Мовембер: Важност превенције и бриге о мушком здрављу

Аутор:Теодора Беговић
09.11.2025
19:32
Коментари:0
Рак тестиса најчешће погађа мушкарце између 15. и 35. године живота, док је рак простате најзаступљенији код оних старијих од 50.
Стручњаци упозоравају да је у обје болести пресудна рана дијагноза, јер су изгледи за изљечење тада највећи. Управо зато, Дом здравља Бањалука спроводи кампању „Мушки је отићи на преглед“, којом жели да подстакне мушкарце да редовно одлазе на превентивне прегледе и да разговор о здрављу постане дио свакодневнице.
"Дом здравља ове године је на другачији начин организовао мјесец мушког здравља. Ми смо заједно са Занатско-предузетничком комором регије БЛ, тачније са мушким фризерима, покренули кампању „Ми бринемо о мушком здрављу, а ви о мушкој љепоти“. Циљ ове кампање је да се у мушким фризерским салонима у мјесецу новембру , а и свим другим мјесецима у току године, разговара о мушком здрављу, о потреби редовних превентивних прегледа, како у Дому здравља и у другим здравственим установама, тако и самопрегледе које мушкарци могу да обаве у кућним условима", каже за АТВ Невена Тодоровић, директор Дома здравља Бањалука.
Удружење Супербрке и ове године низом едукативних и хуманитарних активности учествује у обиљежавању Мовембера. Почетак мјесеца обиљежили су традиционалним бријањем браде и пуштањем бркова, а током новембра организују предавања и прикупљање средстава за лијечење обољелих. Циљ је да се о мушком здрављу говори отворено, без стигме и предрасуда.
"То је прича од које не смијемо одустати и коју морамо наставити. Прошле године смо оборили рекорд што се тиче самих прегледа и ултразвука тестиса. Било је преко 100, тј. 134 прегледа што је заиста дивно. Нашли смо једну одличну методу која ће анимирати мушкарце на прегледе. Наравно, ту су се укључиле и наше љепше половине које нас увијек натјерају да његујемо себе", рекао је Данило Лужија, предсједник Удружења.
Стручњаци поручују да је једном мјесечно довољно обавити самопреглед, а једном годишње преглед код љекара. Превенција не захтијева много, али може спасити живот. Зато, мушки је отићи на преглед јер је здрав мушкарац јак мушкарац.
Здравље
5 ч0
Здравље
8 ч0
Здравље
11 ч1
Здравље
22 ч1
Најновије
Најчитаније
19
35
19
32
19
28
19
24
19
20
Тренутно на програму