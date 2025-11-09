Logo
Колико чаша воде треба дневно да попију мушкарци, а колико жене?

Магазин новости

09.11.2025

13:58

Вода чаша
Фото: Pixabay

Уношење довољно воде може побољшати ваше расположење, сан и опште здравље, а одговор на питање колико воде нам је потребно дневно је мало компликованији.

Генерално, Национална академија наука, инжењерства и медицине сугерише да сваки дан жене треба да унесу око 2,7 литара или 11 шољица течности, а мушкарци око 3,7л (16 шољица). Не мора сва та течност бити унос воде. Одређене намирнице се такође рачунају у унос течности: чај, кафа, газирана вода, с друге стране, алкохол дехидрира и не рачуна се као течност. Сода се рачуна, али није здрав избор.

Који фактори утичу на потребе за течношћу?

Различити фактори могу повећати или смањити количину течности која је потребна вашем тијелу да би најбоље функционисало.

Пол

Сматра се да је мушкарцима потребно више течности да подрже већу тјелесну масу, нижу просјечну тјелесну масноћу и повећано сагоријевање калорија сваког дана.

Тјелесна тежина

На потребе за хидратацијом утичу површина тијела, брзина метаболизма и тјелесна тежина. Као резултат тога, како се тјелесна тежина повећава, повећавају се и потребе за течношћу, напомиње Систем Универзитета у Мисурију.

Животна фаза

Женама је у трудноћи потребна додатна течност да би одржале нивое амнионске течности и раст бебе. Такође, жене које доје треба да уносе више течности како би тијело могло да произведе довољно млијека, према Академији за исхрану и дијететику.

Квалитет исхране

Као што клиника Мејо истиче, храна коју једете такође ће утицати на вашу хидратацију и количину течности коју ћете морати да пијете. На примјер, ако сваки дан уносите довољно воћа и поврћа (и једно и друго су препуне течности за хидратацију), нећете морати да пијете толико воде.

Али ако је унос воћа и поврћа низак сваког дана, неколико додатних чаша воде ће надокнадити течност која ће вам недостајати.

Вода

