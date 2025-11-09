Кина ублажила рестрикције на извоз ријетких метала у САД

Извор:
Кина је потврдила да је суспендовала забрану извоза у САД ријетких метала галијума, германијума и антимона, важних у индустријској производњи.
Пекинг је у децембру 2024. године увео рестрикције за те метале у оквиру прописа уперених против производа за дуплу употребу, односно који могу да се користе у цивилне сврхе, али и за војне, на примјер за производњу оружја.
Те забране суспендоване су од 9. новембра 2025. до 27. новембра 2026., саопштено је из кинеског Министарства трговине.
Тиме је Кина потврдила објаву Бијеле куће прије неколико дана. Објава је нови знак добре воље Пекинга, послије сусрета предсједника Кине и САД-а Си Ђинпинга и Доналда Трампа 30. октобра у Јужној Кореји.
Тај самит је омогућио ублажавање вишемјесечних тензија које су погодиле и свјетску привреду.
Питање забране извоза ријетких метала постало је спорна тема између Пекинга и Вашингтона, два ривала свјетске технолошке доминације.
Свијет
Кина је велики произвођач тих метала. Они нису класификовани као ријетки "земни елементи", друга су група важних метала, али су подједнако неопходни за разне дјелове привреде.
Галијум који се налази у интегрисаним колима, ЛЕД лампама и фотонапонским панелима, сматра се критичном сировином, према критеријумима Европске уније.
Германијум је неопходан за отпичка влакна, а антимон се користи за енергетску транзицију, и интегрисан је у батерије електричних возила, а користи се и у индустрији наоружања.
Кинеско министарство трговине је у кратком саопштењу 9. новембра најавило и ублажавање рестрикција извоза за производе везане за графит, такође у оквиру прописа за производе за дуплу примјену.
Строжа провјера финалне употребе тих производа, најављена у децембру 2024. године, такође је суспендована до 27. новембра 2026.
Кина је раније најавила да суспендује на годину дана дио царина уведених на америчке производе у јеку трговинског рата, и задржала царине на 10 одсто.
Такође је објавила да престаје да примјењује додатне царине уведене од марта на соју и више америчких пољопривредних производа, што су биле мјере које су тешко погађале изборну базу Доналда Трампа.
Трамп је објавио крајем октобра да је Кина прихватила да суспендује на годину дана рестрикције уведене 9. октобра на извоз технологија везаних за ријетке земне елементе непоходне за одбрану, аутомобилску индустрију и електронику, преносе "Вијести".
