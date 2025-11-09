Logo
Дјеца отрована у школи током приредбе, двоје завршило у болници

09.11.2025

12:40

Коментари:

0
Фото: Pexels

Двоје дјеце завршило је у болници, а још 12 се онесвијестило током школског скупа у основној школи у мјесту Лахово у Пољској. Из зграде школе евакуисано је скоро 200 особа.

Како преноси РМФ ФМ, у згради основне школе која је спојена са вртићем, одржаван је скуп поводом предстојећег државног празника 11. новембра (Дана независности Пољске). У једном тренутку група дјеце, стара између 10 и 14 година, почела је да се жали да се не осјећају добро. На лице мјеста стигли су хитна помоћ, ватрогасци и полиција, а донијета је одлука о евакуацији ученика, предшколаца и особља.

Policija Srbija

Хроника

Трагичан крај потраге: У шуми пронађено тијело несталог младића (20)

Томаш Сјелава из Команде државне ватрогасне службе изјавио је за РМФ ФМ да сензори нису регистровали присуство штетних гасова у ваздуху. Према информацијама, на терену је интервенисало седам ватрогасних екипа, а екипе три возила хитне помоћи указивале су помоћ дјеци. На крају је двоје ученика превезено на посматрање у болницу у Грајеву, преноси Факт.пл.

Узроци тровања још нису познати

Портал колниак24.еу наводи да су службе примиле дојаву око 10:40 ујутро у петак, 7. новембра. Дјеца која нису морала у болницу предата су родитељима.

Милорад Додик-илустрација-10092025

Република Српска

Додик позвао народ да изађе на изборе и подржи политике које су браниле Српску

Узроци инцидента се и даље истражују. Просторија у којој се одржавао скуп имала је отворене прозоре, па се претпоставља да загушљивост није била узрок лошег стања ученика.

