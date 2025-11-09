Logo
Large banner

Додик позвао народ да изађе на изборе и подржи политике које су браниле Српску

Извор:

СРНА

09.11.2025

12:23

Коментари:

0
Додик позвао народ да изађе на изборе и подржи политике које су браниле Српску
Фото: Tanjug/AP/Sergei Ilnitsky

Предсједник СНСД-а Милорад Додик позвао је српски народ да изађе на изборе и опредијели се за политике које су до сада браниле Републику Српску.

Додик је навео да је кампања кренула и жели да буде проведена у миру, да све то треба гледати као прилику да је српски народ политички народ и да ће сам одлучивати коме ће дати повјерење.

hitna pomoc

Свијет

Трудница ''аудијем'' подлетјела под камион: Погинула на мјесту несреће

- Ови избори треба да буду избори за Републику Српску и за политику која се супростављала свим наметањима и свим покушајима да обезвриједе Републику Српску - изјавио је Додик Срни.

Подсјетио је да изборе у Републици Српској нико није хтио, да су они наметнути од муслиманског Сарајева и "фашистичког Кристијана Шмита" који су испланирали и желе да пошаљу поруку Србима и Републици Српској да није довољно шта они мисле већ да, према њима, увијек постоји неки врховни ауторитет.

Он сматра да се на то што је њему учињено у срамном судском процесу сада једино може на адекватан начин рјешити тако што ће се супроставити тој Шмитовој и муслиманској политици која претендује да доминира.

Гранични прелаз-Козарска Дубица-09112025

Друштво

Гужве на појединим граничним прелазима

- Позивам народа да изађе на изборе и да се, наравно, опредијели за политике које су до сада показале да су српски етаблиране, које су браниле Републику Српску. Имале су због тога значајне проблеме, али су истрајале у одбрани - рекао је Додик.

Подсјетио је да је њему као изабраном председнику Републике Српске одузет четровогодишњи мандат у веома спекулативним околностима.

Додик-18102025

Република Српска

Додик: Неприхватљиво ширење србофобије, подржавам Србе у Хрватској

- Али, разумијем у каквом се тренутку налазимо и ми морамо да избјегнемо било какву замку коју намећу глобалисти, муслимани из Сарајева, и да народ на изборима, без обзира што су наметнути, што су изнуђени, да подршку јачању Републике Српске - рекао је Додик.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тајфун Филипини

Свијет

Евакуисано више од 900.000 људи у очекивању супер тајфуна Фунг-вонг

4 ч

0
Илон Маск

Свијет

Илон Маск најбогатији човјек на свијету

4 ч

0
Пожар захватио индустријски комплекс код Љубљане

Регион

Пожар захватио индустријски комплекс код Љубљане

4 ч

0
Стручњаци упозоравају: Ови популарни напици могу негативно да утичу на јетру

Здравље

Стручњаци упозоравају: Ови популарни напици могу негативно да утичу на јетру

4 ч

0

Више из рубрике

Додик: Неприхватљиво ширење србофобије, подржавам Србе у Хрватској

Република Српска

Додик: Неприхватљиво ширење србофобије, подржавам Србе у Хрватској

4 ч

4
Сајам туризма у Крагујевцу

Република Српска

Велико интересовање за понуду Српске на Сајму туризма у Крагујевцу

6 ч

0
Линта: Хрватска дубоко заробљена у усташкој и геноцидној прошлости

Република Српска

Линта: Хрватска дубоко заробљена у усташкој и геноцидној прошлости

7 ч

0
Додик: Највећа радост је запјевати с мајком

Република Српска

Додик: Највећа радост је запјевати с мајком

7 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

10

Цвијановић: Срамно ћутање Европске уније

16

06

Каран: Организовани напади да се сруши Српска трају три деценије

16

03

Објављен снимак: Овако је нападнут српски судија

15

56

Банкротирали смо: Јелена Ђоковић изненадила признањем

15

49

Језиве фотографије аута у којем је изгорио руски бизнисмен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner