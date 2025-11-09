Додик позвао народ да изађе на изборе и подржи политике које су браниле Српску

Извор:
СРНА
09.11.2025
12:23
Предсједник СНСД-а Милорад Додик позвао је српски народ да изађе на изборе и опредијели се за политике које су до сада браниле Републику Српску.
Додик је навео да је кампања кренула и жели да буде проведена у миру, да све то треба гледати као прилику да је српски народ политички народ и да ће сам одлучивати коме ће дати повјерење.
- Ови избори треба да буду избори за Републику Српску и за политику која се супростављала свим наметањима и свим покушајима да обезвриједе Републику Српску - изјавио је Додик Срни.
Подсјетио је да изборе у Републици Српској нико није хтио, да су они наметнути од муслиманског Сарајева и "фашистичког Кристијана Шмита" који су испланирали и желе да пошаљу поруку Србима и Републици Српској да није довољно шта они мисле већ да, према њима, увијек постоји неки врховни ауторитет.
Он сматра да се на то што је њему учињено у срамном судском процесу сада једино може на адекватан начин рјешити тако што ће се супроставити тој Шмитовој и муслиманској политици која претендује да доминира.
- Позивам народа да изађе на изборе и да се, наравно, опредијели за политике које су до сада показале да су српски етаблиране, које су браниле Републику Српску. Имале су због тога значајне проблеме, али су истрајале у одбрани - рекао је Додик.
Подсјетио је да је њему као изабраном председнику Републике Српске одузет четровогодишњи мандат у веома спекулативним околностима.
- Али, разумијем у каквом се тренутку налазимо и ми морамо да избјегнемо било какву замку коју намећу глобалисти, муслимани из Сарајева, и да народ на изборима, без обзира што су наметнути, што су изнуђени, да подршку јачању Републике Српске - рекао је Додик.
