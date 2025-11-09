Logo
Илон Маск најбогатији човјек на свијету

09.11.2025

11:54

Илон Маск
Фото: Танјуг/АП

Према најновијој листи америчке агенције Блумберг, најбогатији човјек на свијету је власник компанија Тесла, СпејсИкс и друштвене мреже X, Илон Маск чије се богатство тренутно процјењује на 449 милијарди долара (388 милијарди евра).

Оснивач компаније Оракл, Лари Елисон је на другом мјесту са 297 милијарди долара (256,7 милијарди евра), док је на трећем мјесту оснивач компаније Амазон, Џеф Безос чије се богатство процјењује на 265 милијарди долара (229 милијарди евра).

На четвртом и петом мјесту су суоснивачи компаније Гугл, Лари Пејџ са 242 милијарде долара (209 милијарде евра) и Сергеј Брин са 226 милијарди долара (195,5 милијарди евра).

Оснивач компаније Мета, Марк Закерберг је на шестом мјесту најбогатијих људи на свијету са 220 милијарди долара (190 милијарди евра) док је француски милијардер Бернар Арно на седмом мјесту са богатством које се процјењује на 191 милијарду долара (165 милијарди евра).

Арно је и једини који није Американац међу 15 најбогатијих људи у свијету.

Оснивач компаније Мајкрософт, Бил Гејтс налази се на 15. мјесту најбогатијих људи, са богатством које се процјењује на 117 милијарди долара.

Илон Маск

