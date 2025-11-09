Јапан погодио снажан земљотрес, издато упозорење на цунами

Извор:
Јапан је погодио земљотрес магнитуде 6,7 степени по Рихтеру након чега је издато упозорење на цунами за префектуру Ивате на сјеверу земље, пренијела је агенција Кјодо.
Хипоцентар је био на отвореном мору, источно од острва Хоншу, на дубини од 10 километара.
Становништво је позвано да се држи подаље од приобалних подручја.
Јавни сервис НХК пренио је да се очекује талас цунамија висине једног метра.
