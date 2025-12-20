Logo
Варљив почетак викенда: Погледајте какве нас температуре очекују данас

Извор:

АТВ

20.12.2025

07:55

Јесен клупа дрвеће лишће улица
Фото: АТВ БЛ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се очекује претежно сунчано и топлије вријеме уз температуру ваздуха и до 16 степени Целзијусових.

Ујутро ће бити промјенљиво облачно, а на сјеверу тмурно, понегдје уз росуљу и маглу у котлинама и дуж ријека.

Током дана биће сунчаније и топлије, осим на сјеверу гдје ће остати облачно, док ће у Херцеговини већину дана бити сунчано.

Вјетар ће бити слаб, а у Херцеговини умјерен, промјенљивог или сјеверних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура ваздуха биће од нула до четири, на југу до шест степени, а у вишим предјелима од минус три степена.

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Сутра претежно сунчано и топлије

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је у већини крајева умјерено до претежно облачно.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Соколац два, Гацко три, Вишеград и Рудо четири, Фоча и Зеница пет, Сребреница, Јајце и Сарајево седам, Хан Пијесак, Шипово и Дрвар осам, Добој и Зворник девет, Билећа, Калиновик, Мркоњић Град, Нови Град и Ливно 10, Мраковица и Приједор 11, Србац, Требиње, Сански Мост и Тузла 13, Дринић 14, Бањалука и Мостар 15, Рибник 16, Бихаћ 18 степени.

