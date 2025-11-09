Logo
Покушао да прокријумчари 15 златних полуга, ''пао'' на граници

Танјуг

09.11.2025

08:48

0
Фото: Pixabay

Суд у Забајкалском крају у Русији конфисковао је 15 полуга племенитих метала које су садржале 5,5 килограма хемијски чистог злата, вриједних скоро 50 милиона рубаља, односно око 530 хиљада евра, које је кинески држављанин је намјеравао да прокријумчари у Кину.

Полуге су пронађене у скривеном одјељку аутобуса, преносе РИА Новости, позивајући се на судске документе у које су имали увид.

Документи указују да је кинеском држављанину Ли Бингсену, возачу туристичког аутобуса, у јулу у Забајкалску пришао раније непознати сународник.

Човјек је замолио возача да прокријумчари златне полуге у Кину у тајном одјељку аутобуса за новчану награду од 2.000 јуана (око 240 евра).

Златне полуге су откривене у аутобусу током царинске инспекције на руској граници, упркос изјављеној тврдњи кинеског држављанина да није превозио никакве племените метале који подлежу обавезној декларацији, наводи се у документима.

Против Ли Бингсена покренут је кривични поступак због илегалног кретања стратешки важне робе у великим количинама преко царинске границе Евроазијске економске уније.

Вјештачењем је утврђено да је 15 полуга направљено, између осталог, од легуре од 5.598 грама злата и 1.104 грама сребра.

Окривљени се, према материјалима случаја, изјаснио кривим.

У септембру је осуђен на новчану казну од 850.000 рубаља (око 9.000 евра).

Суд је такође наложио да полуге остану у ормарићу за складиштење доказа у царинској канцеларији у Чити док се не заврши кривични поступак против неидентификоване особе, кинеског држављанина који је предао злато возачу.

Тужилаштво се, међутим, жалило на пресуду, тврдећи да полуге треба конфисковати и вратити држави.

Забајкалски регионални суд се сложио са овим и измијенио пресуду, па су полуге конфисковане и предате Руској Федерацији, наводи се у судским документима.

zlatne poluge

krijumčarenje

Коментари (0)
