Уживајте у недјељи: Данас ведрије и топлије него претходних дана

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити ведрије и топлије него претходних дана, док се на југу очекује јаче наоблачење са пролазном кишом.
Максимална температура ваздуха од осам до 14, у вишим предјелима од шест степени Целзијусових.
Први дио дана биће претежно облачно уз сунчане интервале, а на југу са слабом кишом. Око ријека и по котлинама магла. Средином дана на сјеверу и западу ће се изведрити и биће топлије.
Увече и наредне ноћи биће облачно, на истоку и у Херцеговини са слабом кишом, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће бити слаб до умјерен и промјенљив.
