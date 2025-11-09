Logo
Уживајте у недјељи: Данас ведрије и топлије него претходних дана

09.11.2025

08:29

Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити ведрије и топлије него претходних дана, док се на југу очекује јаче наоблачење са пролазном кишом.

Максимална температура ваздуха од осам до 14, у вишим предјелима од шест степени Целзијусових.

Први дио дана биће претежно облачно уз сунчане интервале, а на југу са слабом кишом. Око ријека и по котлинама магла. Средином дана на сјеверу и западу ће се изведрити и биће топлије.

Градишка

Градови и општине

Гужве на два гранична прелаза

Увече и наредне ноћи биће облачно, на истоку и у Херцеговини са слабом кишом, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар ће бити слаб до умјерен и промјенљив.

Вријеме

