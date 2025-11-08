Боловање - право или злоупотреба?

Извор:
Све je више радника који су на боловању, а нису болесни. Други раде и за себе и за њих. Па тако, боловање све чешће постаје начин да се продужи викенд или ради на другом мјесту. Контроле Фонда здравственог осигурања показале су – сваки други радник са боловања морао је назад на посао.
"Од почетка године 83 послодавца затражила су ванредну оцјену привремене спријечености за рад за 213 радника. Њих 56 је након провјере враћено на посао, док је за 48 радника продужено боловање. Сви остали су у међувремену почели да раде па није било потребе за ванредном оцјеном или је ванредна оцјена у току", саопштено је из Фонда здравственог осигурања Републике Српске.
У производним халама свако одсуство утиче на остатак колектива и производног процеса. У "Беми" оптимистични, кажу, ситуација и није толико лоша, каквом су је представили у Фонду.
"Ми имамо у просјеку 10 до 15% дневно за боловање, концентрација радника је велика. Женска радна снага, болесна она, болесно дијете, болестан човјек. Боловање увијек користе више жене него мушкарци. Ми ћемо помоћи болесном човјеку, али једноставно, немаш потребе да лажеш, да петљаш", рекао је Маринко Умичевић, технички директор творнице обуће "Бема".
Радник не може злоупотријебити боловање, јер га не може сам ни отворити. За то постоје надлежне институције, кажу из Синдиката.
"Од 300 хиљада радника, код њих 15так је утврђено да нешто није било у реду са боловањем. И то само из административних разлога. Дакле, рецимо, доктор породичне медицине није на вријеме упутио на комисију или слично. Дакле, ни у једном случају радници нису злоупотребили боловање, јер, као што рекох, радник не може сам себи дати и отворити боловање", рекао је Горан Станковић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске.
Послодавци из металске и рударске индустрије тврде да су немоћни да спријече злоупотребе, осим ако сами не затраже ванредни љекарски преглед
"Неких механизама да се заштитимо од злоупотребе и немамо осим оних да једноставно раднике пошаљемо на ванредни љекарски преглед, гдје се установи да фреквентно радник користи ту прилику и да једноставно остали радници то знају и они нам то пријаве. У таквим случајевима, најчешће се открије да се ради заиста о злоупотреби", рекао је Предраг Зорић, предсједник Удружења послодаваца металске индустрије и послодаваца.
Злоупотребе има и у јавном сектору, каже Војин Митровић. Као једно од рјешења наводи измјене Закона о раду и Закона о здравственој заштити.
"И у министарствима, И код нас у Министарству имамо тих случајева. Гдје радник има право да оде на боловање, али по истеку нема обавезу ни да се јави да ли ће доћи ни шта је ту урађено. Послије одређеног периода, они се морају јавити на посао по одређеној шифри болести", рекао је Војин Митровић, министар привреде и предузетништва Републике Српске.
Као дио активности Уније послодаваца Републике Српске ка смањењу злоупотреба боловања, донијете су смјернице за послодавце о механизмима контроле. Фонд здравственог осигурања Српске кроз ванредну оцјену и ванредну контролу боловања омогућава провјеру основаности изостанка с посла – било да је радник још увијек на боловању или је оно већ завршено. Исход ових провјера може бити наставак боловања – или повратак на посао, ако се утврди да је радник заправо способан за рад.
