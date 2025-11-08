Logo
Large banner

Ђоковић каквог никад нисмо вид‌јели

Извор:

Телеграф

08.11.2025

21:54

Коментари:

0
Ђоковић каквог никад нисмо вид‌јели
Фото: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

Гоат тениса, Новак Ђоковић још једном је показао зашто важи за највећег икада.

Он је успио да освоји и 101. титулу у каријери, пошто је славио у финалу Атине против Лоренца Мусетија са 2:1, по сетовима 4:6, 6:3, 7:5 послије тачно три сата тениса.

Новак Ђоковић је успио да слави против Мусетјиа, имао је јако тежак меч, а зарадио је додатних 250 бодова, али и сасвим пристојан новчани износ. Међутим, јасно је свима да то Новаку у овом тренутку и не представља толику "награду", колико чињеница да је дошао до магичне бројке од 101 титуле у каријери.

Новак Ђоковић

Тенис

Новак Ђоковић срушио још два нестварна рекорда

Изузетно је она и значила Новаку пред читавом Грчком, што је показао одмах након исцрпљујућег меча.

Вид‌јели смо Новака каквог нисмо навикли, он је током славља поцијепао своју мајицу и испустио је један веома гласан урлик у ОАКА Арени.

Послије невиђене битке, Ђоковић и Мусети су одушевили све у ОАКА арени, као и све навијаче широм свијета, када су на мрежи током поздрава показали узајамно поштовање један према другом, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

tenis

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Новак Ђоковић срушио још два нестварна рекорда

Тенис

Новак Ђоковић срушио још два нестварна рекорда

2 ч

2
Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковићев преокрет за 101. титулу: Мусети се понадао, али...

3 ч

0
Ова легенда Ђоковића назива братом: Настала је једна од најскупљих фотографија икада

Тенис

Ова легенда Ђоковића назива братом: Настала је једна од најскупљих фотографија икада

7 ч

0
Ђоковић прегазио Ханфмана и изборио финале у Атини

Тенис

Ђоковић прегазио Ханфмана и изборио финале у Атини

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

00

Раскомадана тијела Новака и Ане пронађени у контејнерима

21

54

Ђоковић каквог никад нисмо вид‌јели

21

51

Да ли ће бити хапшења? Огласила се хрватска полиција о инциденту у Сплиту

21

47

Препорука стручњака: Зашто је важно редовно чистити пластичне боце

21

44

Затворен аеродром због неидентификованих летећих објеката

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner