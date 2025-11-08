Извор:
Гоат тениса, Новак Ђоковић још једном је показао зашто важи за највећег икада.
Он је успио да освоји и 101. титулу у каријери, пошто је славио у финалу Атине против Лоренца Мусетија са 2:1, по сетовима 4:6, 6:3, 7:5 послије тачно три сата тениса.
Новак Ђоковић је успио да слави против Мусетјиа, имао је јако тежак меч, а зарадио је додатних 250 бодова, али и сасвим пристојан новчани износ. Међутим, јасно је свима да то Новаку у овом тренутку и не представља толику "награду", колико чињеница да је дошао до магичне бројке од 101 титуле у каријери.
Изузетно је она и значила Новаку пред читавом Грчком, што је показао одмах након исцрпљујућег меча.
Видјели смо Новака каквог нисмо навикли, он је током славља поцијепао своју мајицу и испустио је један веома гласан урлик у ОАКА Арени.
Послије невиђене битке, Ђоковић и Мусети су одушевили све у ОАКА арени, као и све навијаче широм свијета, када су на мрежи током поздрава показали узајамно поштовање један према другом, преноси Телеграф.
The winning moment 🔥— Tennis TV (@TennisTV) November 8, 2025
The fire is still burning, alright ❤️🔥 @DjokerNole #HellenicChampionship pic.twitter.com/ZV90Z0jypS
