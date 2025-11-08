Новак Ђоковић срушио још два нестварна рекорда

Аутор:Стеван Лулић
08.11.2025
20:19
Коментари:2
Новак Ђоковић савладао је Италијана Лоренца Мусетија у финалу АТП турнира у Атини резултатом 2:1.
Ђоковић је тако дошао до 101. титуле у каријери, али то није све.
Наиме, овим подвигом је оборио још два нестварна рекорда.
Побједом у финалу Атине Ђоковић се попео на трон тенисера који су освојили највише трофеја на тврдој подлози у опен ери. Новак их сада у својој витрини 72, а иза себе је оставио Швајцарца Роџера Федерера који има 71.
Тенис
Ђоковићев преокрет за 101. титулу: Мусети се понадао, али...
Такође, у суботу навече, 8. новембра 2025. године, постао најстарији тенисер који је успио да освоји АТП титулу.
Са својих 38 година и 5 мјесеци, Ђоковић је прескочио Гаела Монфиса који је овај рекорд држао од турнира у Окленду ове године. Монфис је тада имао 38 година и 4 мјесеца, али овај ласкави рекорд се није дуго задржао у рукама Француза.
