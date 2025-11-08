Logo
Новак Ђоковић срушио још два нестварна рекорда

Аутор:

Стеван Лулић

08.11.2025

20:19

Коментари:

2
Новак Ђоковић срушио још два нестварна рекорда
Фото: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

Новак Ђоковић савладао је Италијана Лоренца Мусетија у финалу АТП турнира у Атини резултатом 2:1.

Ђоковић је тако дошао до 101. титуле у каријери, али то није све.

Наиме, овим подвигом је оборио још два нестварна рекорда.

Побједом у финалу Атине Ђоковић се попео на трон тенисера који су освојили највише трофеја на тврдој подлози у опен ери. Новак их сада у својој витрини 72, а иза себе је оставио Швајцарца Роџера Федерера који има 71.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковићев преокрет за 101. титулу: Мусети се понадао, али...

Такође, у суботу навече, 8. новембра 2025. године, постао најстарији тенисер који је успио да освоји АТП титулу.

Са својих 38 година и 5 мјесеци, Ђоковић је прескочио Гаела Монфиса који је овај рекорд држао од турнира у Окленду ове године. Монфис је тада имао 38 година и 4 мјесеца, али овај ласкави рекорд се није дуго задржао у рукама Француза.

Новак Ђоковић

tenis

Коментари (2)
