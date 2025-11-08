Ђоковићев преокрет за 101. титулу: Мусети се понадао, али...

Аутор:Стеван Лулић
08.11.2025
19:12
Коментари:0
Најбољи тенисер у историји Новак Ђоковић освојио је 101. титулу у каријери.
Он је након преокрета у финалу Атине савладао Италијана Лоренца Мусетија.
Србин је славио са 2:1 у сетовима (4:6, 6:3, 7:5) и тако дошао до новог трофеја.
Мусети је знатно боље ушао у меч и већ у трећем гему дошао до брејка. До краја је био сигуран, те чак имао прилику да раније заврши сет, али један одузет сервис му је био довољан за предност.
Огромна борба услиједила је у другом сету. Опрезна и чврста игра одликовала је оба тенисера, али је онда Ђоковић успио у осмом гему да дође до брејка. Остало му је да сигурно одсервира, што је он уз мале потешкоће и урадио јер је Мусети имао брејк прилику, те дошао до изједначења.
Како то и приличи финалу, одлучујући сет је донио још већу борбу. Први до брејка стиже Ноле када је повео са 2:1. Ипак, Италијан није дошао до финала да би се тако лако предао. Три гема касније враћа брејк и стиже до 3:3.
Његова радост није дуго трајала јер му је Ђоковић већ у наредном гему поново одузео сервис.
Наредна два гема није било неизвјесности, али десети потпуно компликује игру. Италијан од самог старта врши притисак и убрзо долази до једне брејк лопте, коју не користи, а потом и до друге коју реализује успјешно и враћа се у игру.
Како је Мусети кренуо у претходном, тако је и Ђоковић у овом. Одмах напад и двије брејк лопте, међутим ниједну не користи. Потом долази и трећа, али драма се наставља, јер Мусети није желио да поклекне. Ипак, за Ђоковића је важила "четврта срећа" и након четврте брејк лопте успијева да поведе са 6:5 и поново је био у прилици да сервира за титулу.
Овај пут Ђоковић је одлучио да се не опушта и кренуо са много више жестине. Експресно долази до 40:0, те одмах сервира за побједу и титулу.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму