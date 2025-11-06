Logo

Познато с ким ће Ђоковић бити у групи

06.11.2025

14:13

Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Одржан је жреб за Завршни мастерс у Торину, а Новак Ђоковић је смјештен у групу "Џими Конорс.

Најбољи српски тенисер ће бити у групи заједно са Карлосом Алкаразом, Тејлором Фрицом и Алексом де Минором.

Уколико одлучи да заигра, српског аса чека изузетно тежак задатак – дуел са Алкаразом, младим Шпанцем који је већ више пута истицао да му је Новак највећа инспирација, али и препрека на путу ка врху.

Новак Ђоковић

Тенис

Бекер отворено о Ђоковићу: Људи ће тек схватити ко је он

Ђоковић још увијек није потврдио учешће у Торину, поручивши да ће одлуку донијети послије турнира у Атини, гдје овог четвртка игра четвртфинале против Нуна Боржеша.

У другој групи, названој по легендарном Бјорну Боргу, снаге ће одмјерити Јаник Синер, Александер Зверев, Бен Шелтон и вјероватно Феликс Оже-Алијасим.

Уколико Лоренцо Музети освоји турнир у Атини, он ће заузети посљедње мјесто у тој групи умјесто Канађанина, пише Б92.

