Нема стајања: Ђоковић на два корака до 101. титуле

06.11.2025
19:26
Српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у своје 199. полуфинале на АТП турнирима. Србин је са 2:0 по сетовима 7:6, 6:4 савладао Португалца Нуна Боржеша.
Новак је добро отворио дуел. Био је сигурнији, бекенд је боље радио, а сервис је поново био на високом нивоу. Имао је Србин неколико шанси за брејк, међутим Боржеш је прије свега јако добро сервирао тако да је први сет отишао у тај-брејк. Сегмент меча који Ђоковић, гледајући читаву каријеру игра јако добро, ове сезоне мало лошије игра.
Али сада није било проблема. Ноле је освојио први сет резултатом 7:6, након што је у тај-брејку био сигурнији и сломио отпор ривала.
Српски тенисер је до предности од 1:0 у сетовима дошао послије сат и два минута изузетно квалитетне игре, у којој је показао, прије свега, менталну снагу у кључним тренуцима.
Други сет је почео слично као у дуелу против Табила. Новак је изгледао физички истрошено и није проналазио рјешење за неки брејк. Све до седмог гема када је коначно по први пут одузео сервис Португалца.
Од тог момента није више било питање побједника.
Други сет је узео са 6:4.
Ђоковић ће у полуфиналу играти против бољег из дуела Маркос Гирон – Јаник Ханфман, док је фаворит за финале из друге стране жреба Лоренцо Музети. Девети рекет света пре тога ће морати да савлада Себастијана Корду, који је лако изашао на крај са Миомиром Кецмановићем (6:3, 6:2), преносе Независне.
