Жељезнице Српске се хитно обратиле грађанима: Пресјечен кабл

Извор:
АТВ
17.12.2025
19:40
Коментари:0
Жељезнице Републике Српске обавјештавају путнике и кориснике жељезничког превоза, да је усљед прекида у раду система за даљинско управљање саобраћајем, око 16 часова дошло до застоја у редовном саобраћању возова на релацији Добој - Бањалука - Добој.
"Прекид рада система за даљинско управљање саобраћајем, као и прекид у саобраћању возова, изазвало је треће лице које је између станица Јошавка и Шњеготина, код стајалишта Умка, изводећи приватне радове багером, пресјекао оптички кабл и том приликом начинио штету Жељезницама Републике Српске, али и свим корисницима жељезничког саобраћаја", стоји у саопштењу Жељезница Републике Српске, објављеном на званичном Фејсбук профилу.
Наводе да су надлежне екипе и стручни тимови Жељезница Републике Српске налазе на терену, како би се у што краћем року отклониле сметње у нормализацији редовног и безбједног одвијања жељезничког саобраћаја.
"Жељезнице Републике Српске захваљују се на стрпљењу и разумијевању свим корисницима жељезничког превоза, док трају радови на отклањању квара и поновном успостављању жељезничког саобраћаја на релацији Добој - Бањалука – Добој", истакли су.
