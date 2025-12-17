Logo
Жељезнице Српске се хитно обратиле грађанима: Пресјечен кабл

АТВ

17.12.2025

19:40

Жељезнице Српске се хитно обратиле грађанима: Пресјечен кабл

Жељезнице Републике Српске обавјештавају путнике и кориснике жељезничког превоза, да је усљед прекида у раду система за даљинско управљање саобраћајем, око 16 часова дошло до застоја у редовном саобраћању возова на релацији Добој - Бањалука - Добој.

"Прекид рада система за даљинско управљање саобраћајем, као и прекид у саобраћању возова, изазвало је треће лице које је између станица Јошавка и Шњеготина, код стајалишта Умка, изводећи приватне радове багером, пресјекао оптички кабл и том приликом начинио штету Жељезницама Републике Српске, али и свим корисницима жељезничког саобраћаја", стоји у саопштењу Жељезница Републике Српске, објављеном на званичном Фејсбук профилу.

Коридор 5Ц

Економија

Путарина бесплатна: Отворена нова дионица Коридора у БиХ

Наводе да су надлежне екипе и стручни тимови Жељезница Републике Српске налазе на терену, како би се у што краћем року отклониле сметње у нормализацији редовног и безбједног одвијања жељезничког саобраћаја.

PRASE PRASICI SVINJE SVINJA

Економија

Хоће ли оборити рекорд: Нагле промјене цијена прасића

"Жељезнице Републике Српске захваљују се на стрпљењу и разумијевању свим корисницима жељезничког превоза, док трају радови на отклањању квара и поновном успостављању жељезничког саобраћаја на релацији Добој - Бањалука – Добој", истакли су.

