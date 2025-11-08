Ова легенда Ђоковића назива братом: Настала је једна од најскупљих фотографија икада

08.11.2025
Сваки пут када неко од светских звијезда из Холивуда пошаље поруку подршке Новаку Ђоковићу, цијела Србија се обрадује – а овог пута то је учинио нико други до чувени глумац Вин Дизел.
Познати амерички глумац Вин Дизел, звезда филмског серијала Fast & Furious, објавио је на свом Инстаграм профилу фотографију са најбољим тенисером свијета и посветио му снажну поруку која је за кратко време обишла цијели свијет.
"Величина се никада не даје, она се зарађује дисциплином и дефинише срцем. Ти посједујеш обе ствари", написао је Вин уз заједничку фотографију са Новаком, а његова објава изазвала је праву лавину реакција и коментара подршке.
Хиљаде обожавалаца из свих крајева свијета, али и бројни познати спортисти и глумци, придружили су се порукама хвале на рачун српског аса, а у коментарима се нашла и Јелена Ђоковић.
Најбољи тенисер свијета налази се на корак од освајања 101. титуле у својој невјероватној каријери. Подршка коју Новак Ђоковић добија од свјетских звијезда није новост, али сваки пут изнова одушеви. Од славних спортиста до глумаца попут Вина Дизела, многи препознају његове особине које га чине истинским шампионом.
Вин Дизел, познат по улози у филмовима који славе породицу, лојалност и снагу карактера, очигледно је пронашао сличност са Новаком. У првој реченици Новака је назвао братом, што довољно говори о њиховом добром односу, пише Она.рс.
