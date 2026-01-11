Несрећа код Делте: Ауто ударио жену

Извор:
На пјешачком прелазу између Делте и Еурохерца у Бањалуци аутомобил је ударио жену.
"Данас у 17:40 у улици Булевар српске војске догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало путничко возило марке Фиат и пјешак који је задобио тјелесне повреде", саопштено је из полиције.
О свему је обавијештен дежурни тужилац ОЈТ Бањалука и у току је увиђан на мјесту незгоде.
Повријеђеном пјешаку се помоћ указује на Универзитетском клиничком центру.
