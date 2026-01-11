Logo
Медији тврде: Трамп наредио израду плана инвазије на Гренланд

Извор:

Телеграф

11.01.2026

15:26

Медији тврде: Трамп наредио израду плана инвазије на Гренланд
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп наредио је командантима америчке војске да сачине план за инвазију на Гренланд, али се високи војни званичници томе опиру, објавио је "Мејл он сандеј", позивајући се на изворе.

Извори наводе да су политички "јастребови" око америчког предсједника, предвођени политичким савјетником Стивеном Милером, толико охрабрени успјехом операције хапшења венецуеланског предсједника Николаса Мадура да желе брзо да дјелују како би заузели Гренланд прије него што Русија или Кина направе потезе у вези са тим арктичким острвом.

Према изворима, Трамп је затражио од Заједничке команде за специјалне операције (ЈСОЦ) да припреми план инвазије на Гренланд, али се команданти опиру томе, уз образложење да би то било незаконито, као и да Конгрес не би подржао такав план.

Британске дипломате вјерују да Трампа мотивише и жеља да одврати пажњу америчких бирача од учинка америчке економије прије избора на средини мандата касније ове године, након којих би могао да изгуби контролу над Конгресом у корист демократа.

Али такав драматичан потез би довео Трампа у сукоб са британским премијером Киром Стармером и ефикасно би довео до колапса НАТО-а, наводи "Мејл".

(Телеграф)

Доналд Трамп

Grenland

invazija

