Logo
Large banner

РиТЕ Угљевик коначно на мрежи

Извор:

АТВ

08.11.2025

17:39

Коментари:

0
РиТЕ Угљевик коначно на мрежи
Фото: АТВ

РиТЕ Угљевик поново је ушао у мрежу данас од 17 часова.

Састанак

Република Српска

Додик са Гајићем, руководством и представницима Синдиката РиТЕ Угљевик

"Термоелектрана Угљевик од данас је опет на мрежи, а мангупи који су правили неред ће одговарати", рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик након састанка са новим руководством Рудника и Термоелектране Угљевик и начелником општине Драганом Гајићем.

Додик је рекао да ће ово предузеће живјети, али да не смију да га руше домаћи људи. Захвалио је начелнику Гајићу јер је могао да добије правовремене информације о свему и на основу њих предузме све неопходне кораке.

Општина зависи од Рудника и Термоелектране Угљевик, закључено је на састанку.

Подијели:

Таг:

RiTE Ugljevik

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Идете преко границе: Пазите на ово - може вас завити у црно

Друштво

Идете преко границе: Пазите на ово - може вас завити у црно

4 ч

0
Марија Појужина

Друштво

Удала си се, ниси више дијете погинулог борца: Срамна порука незапосленој Марији из Невесиња

5 ч

0
Хоће ли измјене довести до мањих минималних пензија

Друштво

Хоће ли измјене довести до мањих минималних пензија

5 ч

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

43

Отворен шести Сајам "Плодови села малих произвођача"

19

37

Колико је развијено женско предузетништво у Републици Српској?

19

31

Гастро бар: Спој туризма и гастрономије

19

23

Боловање - право или злоупотреба?

19

19

Поскупљује гориво у БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner