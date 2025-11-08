РиТЕ Угљевик коначно на мрежи

Извор:
АТВ
08.11.2025
17:39
РиТЕ Угљевик поново је ушао у мрежу данас од 17 часова.
Република Српска
Додик са Гајићем, руководством и представницима Синдиката РиТЕ Угљевик
"Термоелектрана Угљевик од данас је опет на мрежи, а мангупи који су правили неред ће одговарати", рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик након састанка са новим руководством Рудника и Термоелектране Угљевик и начелником општине Драганом Гајићем.
Додик је рекао да ће ово предузеће живјети, али да не смију да га руше домаћи људи. Захвалио је начелнику Гајићу јер је могао да добије правовремене информације о свему и на основу њих предузме све неопходне кораке.
Општина зависи од Рудника и Термоелектране Угљевик, закључено је на састанку.
О стању у општини Угљевик, са фокусом на енергетски сектор, данас сам разговарао с начелником општине Драганом Гајићем, руководством РиТЕ "Угљевик" на челу са Жарком Новаковићем и представницима Синдиката.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 8, 2025
Заједно радимо на побољшању услова у овој локалној заједници и очувању… pic.twitter.com/HP0KcAlTLJ
