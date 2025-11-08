Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће се развредити и биће топлије него претходних дана, док се на југу очекује јаче наоблачење са пролазном кишом.
У првом дијелу дана биће промјенљиво до претежно облачно уз сунчане интервале, на сјеверу сунчаније, а око ријека и по котлинама очекује се јутарња магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Јутарња температура ваздуха износиће од један до шест, а дневна од 10 до 17, у вишим предјелима од седам степени Целзијусових.
Дуваће слаб до умјерен и промјенљив вјетар.
Увече и наредне ноћи биће облачно, а на истоку и у Херцеговини падаће слаба киша.
У Херцеговини, централним, источним и сјевероисточним подручјима данас је било облачно са кишом, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Кнежево и Хан Пијесак четири степена, Соколац, Калиновик и Чемерно пет, Мркоњић Град и Мраковица седам, Фоча, Сребреница, Гацко Рибник и Тузла осам, Бијељина, Добој, Вишеград, Рудо, Шипово и Зеница девет, Бањалука, Србац, Нови Град, Сански Мост и Ливно 10, Требиње, Билећа и Мостар 11 степени Целзијусових.
