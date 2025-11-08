Logo
Камион слетио са пута, кабина у каналу

АТВ

08.11.2025

14:30

Удес у Кнешпољу
Фото: Јабука ТВ

На магистралном путу М-6.1 код Широког Бријега у мјесту Кнешпоље у суботу је дошло до саобраћајне несреће у којој је камион слетио са пута.

Теретно возило преврнуло се на бок код скретања за камп Муса-Карачић.

Како се сазнаје, возач је из још неутврђених разлога изгубио контролу над возилом које је завршило на боку, а на истом је настала већа материјална штета.

Тренутно нема информација о повријеђеним особама, а више детаља очекује се по завршетку полицијског увиђаја, пише "Јабука ТВ".

Возачима се савјетује појачан опрез због кише и клизавог пута.

Саобраћајна несрећа

несрећа

Široki Brijeg

