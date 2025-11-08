Камион слетио са пута, кабина у каналу

Извор:
АТВ
08.11.2025
14:30
Коментари:0
На магистралном путу М-6.1 код Широког Бријега у мјесту Кнешпоље у суботу је дошло до саобраћајне несреће у којој је камион слетио са пута.
Теретно возило преврнуло се на бок код скретања за камп Муса-Карачић.
Наука и технологија
Нови мистериозни објекат у свемиру пронашао Србин
Како се сазнаје, возач је из још неутврђених разлога изгубио контролу над возилом које је завршило на боку, а на истом је настала већа материјална штета.
Тренутно нема информација о повријеђеним особама, а више детаља очекује се по завршетку полицијског увиђаја, пише "Јабука ТВ".
Хроника
Опљачкана пумпа у БиХ, украдена високотарифна роба
Возачима се савјетује појачан опрез због кише и клизавог пута.
Најновије
Најчитаније
16
46
16
44
16
38
16
35
16
29
Тренутно на програму