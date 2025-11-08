Logo
Стравична несрећа у Сарајеву: Возио у рикверц и покосио дјечака

Извор:

Аваз

08.11.2025

13:32

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

У саобраћајној несрећи, која се догодила јуче у сарајевском насељу Буча Поток, тешко је повријеђено дијете, саопштио је јутрос МУП Кантона Сарајево.

Несрећа се десила у 17.55 , у улици Адема Буће, када је, како наводе из полиције, возач М. А. (56) из Илијаша возећи у рикверц на кратком дијелу пута ударио дијете и оборио га на цесту.

"У овој саобраћајној несрећи тешке тјелесне повреде задобило је пјешак, повреде су констатоване на КУМ-е КЦУС-а, а након указане љекарске помоћи је отпуштен на кућно лијечење", додају из МУП КС.

svijeća свијећа

Србија

Умро Владимир Вукчевић

О овоме је обавијештен дежурни Кантонални тужилац у Сарајеву, а увиђај су обавили полицијски службеници Одјељења за саобраћајне истраге, Сектора униформисане полиције и Одјељења за криминалистичку технику и форензику Сектора криминалистичке полиције, преноси Аваз.

povrijeđeno dijete

Саобраћајна несрећа

Сарајево

