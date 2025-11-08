Logo

Полицајац покосио дједа, није му било спаса

Информер

08.11.2025

Мушкарац (80) преминуо је након што га је синоћ ударио аутомобил у Призрену.

Како је рекао портпарол Полиције за регион Призрена, Шаћир Битићи, осумњичени у овом случају је полицијски службеник из овог града, који је у тренутку несреће био ван дужности и кретао се приватним возилом.

Осумњичени се тренутно налази у Полицијској станици у Призрену.

Митровдан-Свети ДИмитрије-08112025

Занимљивости

Каква ће зима бити ако је на Митровдан облачно?

"За даље административне и кривичне поступке координисаћемо се са Инспекторатом Полиције и дежурним тужиоцем, о чему ћете бити благовремено обавјештени“, рекао је он, пише Информер.

