Полицајац покосио дједа, није му било спаса

Извор:
Информер
08.11.2025
08:36
Мушкарац (80) преминуо је након што га је синоћ ударио аутомобил у Призрену.
Како је рекао портпарол Полиције за регион Призрена, Шаћир Битићи, осумњичени у овом случају је полицијски службеник из овог града, који је у тренутку несреће био ван дужности и кретао се приватним возилом.
Осумњичени се тренутно налази у Полицијској станици у Призрену.
"За даље административне и кривичне поступке координисаћемо се са Инспекторатом Полиције и дежурним тужиоцем, о чему ћете бити благовремено обавјештени“, рекао је он, пише Информер.
