АТВ открива: Ево ко је ухапшен у Српској због случаја ''снајперисти у Србији''

Полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске у сарадњи са припадницима Полицијске управе Зворник и Жандармеријом МУП-а Републике Српске у петак су на подручју Зворника ухапсили Д.Д.
АТВ сазнаје да је у акцији ухапшен Дарко Дуловић.
Он је, према нашим сазнањима ухапшен у једној викендици у Зворнику.
У току припреме и реализације наведених активности остварена је сарадња и координација са Обавјештајно безбједносном агенцијом БиХ, Безбједносно информативном агенцијом Републике Србије и Службом за борбу против организованог криминала УКП-а МУП-а Ребублике Србије.
"Полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет су у протеклом периоду дошли до сазнања да наведено лице илегално борави на подручју БиХ и да користи лажни идентитет и фалсификоване документе Републике Чешке. Наведено лице од раније се доводи у везу са припадношћу једној од организованих криминалних група из региона. У оквиру оперативне сарадње са полицијским и безбједносним агенцијама из БиХ и окружења, дошло се до сазнања да наведени може бити укључен у планирање и извршење кривичних дјела против безбједности људи и имовине", речено нам је у МУП-у.
Министарство унутрашњих послова наставља рад по овом предмету.
Подсјећамо, МУП Србије раније је саопштио да је више особа ухапшено у петак у Србији и Републици Српској због случаја "убачени снајперисти", саопштило је Министарство унутрашњих послова Србије.
Како је навео МУП Србије, осумњичени су ухапшени у Београду, Бањалуци и Зворнику.
