Турска издала налог за хапшење Нетанјахуа

Извор:

Танјуг

07.11.2025

21:24

Турска издала налог за хапшење Нетанјахуа
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Турско правосуђе издало је данас налоге за хапшење израелског премијера Бењамина Нетанјахуа и неколико израелских званичника, због, како се наводи, злочина против човјечности и геноцида.

Како је саопштила Канцеларија главног тужиоца Истанбула, налози за хапшење односе се на укупно 37 осумњичених, укључујући министра одбране Израела Каца и министра националне безбједности Итамара Бен Гвира, преноси Анадолија.

У саопштењу се, наводи да су, као резултат геноцида и злочина против човечности које је држава Израел систематски починила у Гази, хиљаде људи, укључујући жене и дјецу, изгубиле животе, хиљаде других су повријеђене, а стамбена подручја су постала неупотребљива.

Бењамин Нетанјаху

nalog za hapšenje

