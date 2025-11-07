Турска издала налог за хапшење Нетанјахуа

Извор:
Турско правосуђе издало је данас налоге за хапшење израелског премијера Бењамина Нетанјахуа и неколико израелских званичника, због, како се наводи, злочина против човјечности и геноцида.
Како је саопштила Канцеларија главног тужиоца Истанбула, налози за хапшење односе се на укупно 37 осумњичених, укључујући министра одбране Израела Каца и министра националне безбједности Итамара Бен Гвира, преноси Анадолија.
У саопштењу се, наводи да су, као резултат геноцида и злочина против човечности које је држава Израел систематски починила у Гази, хиљаде људи, укључујући жене и дјецу, изгубиле животе, хиљаде других су повријеђене, а стамбена подручја су постала неупотребљива.
