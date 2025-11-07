Трамп: Бајден инсистирао на рату

Извор:
СРНА
07.11.2025
20:54
Коментари:0
Бивши предсједник Џозеф Бајден је тражио да започне рат у Украјини, уљлед чега је та земља постала много мања, рекао је амерички предсједник Доналд Трамп.
"Бајден је заправо инсистирао да се тај рат догоди", рекао је Трамп на састанку са мађарским премијером Виктором Орбаном у Бијелој кући.
Он је напоменуо да је као резултат те политике Украјина сада много мања земља, док је много људи погинуло.
Регион
1 ч0
Друштво
1 ч0
Кошарка
1 ч0
Здравље
1 ч0
Најновије
Најчитаније
21
51
21
47
21
42
21
41
21
38
Тренутно на програму