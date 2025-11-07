Logo

Трамп: Бајден инсистирао на рату

СРНА

07.11.2025

20:54

Трамп: Бајден инсистирао на рату
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Бивши предсједник Џозеф Бајден је тражио да започне рат у Украјини, уљлед чега је та земља постала много мања, рекао је амерички предсједник Доналд Трамп.

"Бајден је заправо инсистирао да се тај рат догоди", рекао је Трамп на састанку са мађарским премијером Виктором Орбаном у Бијелој кући.

Он је напоменуо да је као резултат те политике Украјина сада много мања земља, док је много људи погинуло.

Доналд Трамп

Џозеф Бајден

Украјина

Русија

