Медвјед безбрижно прошетао поред музеја

АТВ

07.11.2025

16:57

Медвјед код музеја у Јапану
Надзорна камера снимила је медвједа како пролази поред улаза умјетничког музеја на сјеверу Јапана.

Овај потез услиједио је док се земља суочава с порастом броја напада медвједа у регији.

Снимак надзорне камере забиљежен је јуче око шест сати ујутро, а приказује медвједа у близини музеја Сембокуу, малом граду у Акити.

Музеј је у то вријеме био затворен и није било пријављених повреда.

Након тога, услиједило је разматрање безбједносних мјера за запослене и посјетиоце овог музеја.

Према званичним подацима Владе, Јапан је од априла ове године имао више од 100 напада медвједа, уз 13 смртних исхода.

Више од двије трећине смртних исхода било је у Акити и Иватеу.

Појава медвједа у Акити порасла је на више од 8.000 ове године.

Медвјед

Japan

