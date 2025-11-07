Борац и Раднички играју за Жижовића: Сав приход иде породици

Извор:
07.11.2025
16:42
Фудбалери Борца и Радничког из Крагујевца одиграће у суботу 15. новембра пријатељску утакмицу у част преминулог Младена Жижовића.
Из бањалучког клуба су саопштили да ће сав приход од утакмице бити дониран Жижовићевој породици.
Цијена улазница је 5 КМ.
У Бањалуци не желе да забораве све што је Жижовић учинио за црвено-плави клуб, прво као играч, а поготово као тренер када је са Борцем остварио највећи клупски успјех у историји, пламаном у осмину финала Лиге конференција.
Жижовића је смрт дочекала на клупи Радничког из Крагујевца на утакмици против Младости из Лучана, када се срушио поред терена.
Иако је хитна помоћ брзо реаговала, Жижовићу нажалост није било спаса.
Подсјетимо, Младен Жижовић је сахрањен јуче на Градском гробљу у Бијељини. Од некадашњег тренера су се опростили пријатељи и бројни спортски радници.
Борчевци,— FK Borac Banja Luka (@fkboracofficial) November 7, 2025
У суботу, 15. новембра (14.00 часова), играмо утакмицу која је више од фудбала.
ГРАДСКИ СТАДИОН НЕКА БУДЕ ПУН!
Цијена улазница je 5 КМ, а сав приход биће дониран породици Младена Жижовића.
СВИ НА ГРАДСКИ,
ЗА НАШЕГ ЖИЛЕТА!
🔴🔵 pic.twitter.com/ebuPkacTjO
