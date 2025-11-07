Logo

Борац и Раднички играју за Жижовића: Сав приход иде породици

07.11.2025

Борац и Раднички играју за Жижовића: Сав приход иде породици

Фудбалери Борца и Радничког из Крагујевца одиграће у суботу 15. новембра пријатељску утакмицу у част преминулог Младена Жижовића.

Из бањалучког клуба су саопштили да ће сав приход од утакмице бити дониран Жижовићевој породици.

Цијена улазница је 5 КМ.

У Бањалуци не желе да забораве све што је Жижовић учинио за црвено-плави клуб, прво као играч, а поготово као тренер када је са Борцем остварио највећи клупски успјех у историји, пламаном у осмину финала Лиге конференција.

Жижовића је смрт дочекала на клупи Радничког из Крагујевца на утакмици против Младости из Лучана, када се срушио поред терена.

Иако је хитна помоћ брзо реаговала, Жижовићу нажалост није било спаса.

Подсјетимо, Младен Жижовић је сахрањен јуче на Градском гробљу у Бијељини. Од некадашњег тренера су се опростили пријатељи и бројни спортски радници.

Младен Жижовић

In memoriam

ФК Борац

radnički

Коментари (0)
