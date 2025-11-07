Отворили корпу за веш и пронашли једно од најотровнијих бића на свијету

Извор:
Телеграф
07.11.2025
18:25
Коментари:0
Становници града Кашмир, у аустралијској држави Квинсленд, доживјели су изненађење које никада неће заборавити.
Примјетили су чудно “помјерање” корпе за веш и помислили да се унутра увукла мачка или миш. Међутим, оно што их је сачекало - било је далеко опасније, преноси УПИ..
Они су одмах позвали стручњаке за дивље животиње из организације Саншајн Коаст Кечерс 24/7, који су изашли на терен.
“Добили сам позив о необичном уљезу који се сакрио међу вешом“, рекла је Самер Вулстон.
Када је отворила корпу, и сама је накратко застала - јер је схватила да се унутра склупчала једна од најотровнијих змија на свијету, из породице Псеудонаја текстилс.
На снимку који је објавила на друштвеним мрежама, може се чути како се шали с неочекиваним гостом: “Господине, шта то радите у корпи за веш?“.
Србија
Уз помоћ специјалног алата, отровница је извађена и смјештена у сигурну транспортну врећу. На срећу, нико није повређен, а рептил је касније премјештен у природно станиште, гдје ће, како су навели из организације, “моћи да истражује љепше окружење него корпу за веш“.
На друштвеним мрежама, објава је постала вирална. Многи су се шалили на рачун змије која је “дошла да опере мало веша“.
Ипак, стручњаци упозоравају да овакви инциденти нису ријеткост у Аустралији. Топло вријеме и отворена врата идеални су услови да змије залутају у домове.
