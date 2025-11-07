Logo

Киша пара стиже за ова два хороскопска знака

Извор:

Крстарица

07.11.2025

15:37

Коментари:

0
Евро паре новац
Фото: Markus Spiske/Pexels

Некад ти се чини да новац долази само да би одмах отишао. Рачуни, обавезе, непланирани трошкови – све као да се уротило против твоје штедње. Али овог новембра, за два хороскопска знака, ствари се мијењају из корена. Астролошки транзити доносе не само олакшање, већ и прилику да се осети права киша пара – она која не само да пада, већ и остаје.

Ако си Вага или Јарац, ово је твој тренутак. Не ради се о срећи, већ о споју космичке подршке и личног труда. Прилике ће се појављивати кроз људе, пројекте и одлуке које си можда већ заборавио. А ако знаш како да их препознаш и искористиш, новембар ти може донијети оно што си дуго чекао – стабилност, сигурност и ону слатку потврду да се труд исплати. Да, за тебе стиже права киша пара.

Вага

Ваге улазе у период када се њихова способност да балансирају и преговарају претвара у конкретан приход. Киша пара стиже кроз: нове пословне понуде, поврат новца од старих улагања, бонусе и поклоне од партнера.

Преговарај без страха, твоје речи имају тежину. Не игнориши позиве за сарадњу, чак и ако дјелују небитно. Активирај контакте из прошлости, ту се крије неочекивани приход.

Јарац

Јарчеви коначно улазе у фазу када се сав труд исплаћује. Киша пара долази кроз: завршене пројекте, признања од надређених, стабилне инвестиције.

Не потцјењуј мале прилике, оне воде ка већим. Искористи енергију новембра за штедњу и планирање. Буди отворен за менторство, може ти донијети додатни приход.

Можда си до сада мислио да су астролошке прогнозе само лијепа прича без покрића. Али када се космички ритам поклопи са твојим трудом, резултат није случајност, већ прилика. Вага и Јарац овог новембра не добијају само шансу, већ потврду да се стрпљење исплати. Ако знаш шта да тражиш, како да реагујеш и када да се покренеш, можеш ући у фазу живота у којој новац не цури, већ долази.

Зато не чекај да ти неко други каже да је вријеме. Погледај око себе, препознај знакове, запиши понуде, активирај контакте. Јер за тебе, ако си Вага или Јарац, почиње оно што си дуго прижељкивао, твој лични период обиља, твоја киша пара, пише Крстарица.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Хроника

Ухапшена два насилника: Брутално мучили супруге

1 ч

0
паре, новац, марке

Друштво

У банкомату пронађено лажних 100 марака

1 ч

0
Дјевојка угризла полицајца за раме

Хроника

Дјевојка угризла полицајца за раме

1 ч

0
МУП упозорио грађане: Ми то никад не радимо

Србија

МУП упозорио грађане: Ми то никад не радимо

2 ч

0

Више из рубрике

Нису само гадне – бубашвабе у домовима потајно трују ваздух ендотоксинима

Занимљивости

Нису само гадне – бубашвабе у домовима потајно трују ваздух ендотоксинима

3 ч

0
Вјеровања за Митровдан: По овоме ћемо знати да ли нас чека топла или оштра зима

Занимљивости

Вјеровања за Митровдан: По овоме ћемо знати да ли нас чека топла или оштра зима

4 ч

0
Тражење посла постао прави пакао за генерацију З

Занимљивости

Тражење посла постао прави пакао за генерацију З

5 ч

0
Инфлуенсерка објавила да ће крстити мачка: "Треба му Бог"

Занимљивости

Инфлуенсерка објавила да ће крстити мачка: "Треба му Бог"

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

''Србе ћемо клати'': Језива порука у близини школе

17

09

Велики дио Бањалуке остаје без струје

17

05

ФЗО се огласио пренаталним тестовима: Настављамо

17

01

Најављена потпуна обустава саобраћаја у дијелу Бањалуке

16

57

Медвјед безбрижно прошетао поред музеја

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner