Инфлуенсерка објавила да ће крстити мачка: "Треба му Бог"

Инфлуенсерка Бека Блум, позната као краљица „RichTok-а“ због документовања свог луксузног начина живота, одлучила је да крсти своју мачку јер се, како тврди, „лоше понашала у посљедње вријеме“.
За ту прилику, обукла је свог мачка Оскара у минијатурну верзију сопствене дизајнерске хаљине.
Крштење мачке
„Данас ћемо крстити моју мачку“, објавила је Блум у видеу на ТикТоку раније ове недјеље. „Оскар се у посљедње вријеме лоше понаша, а мој пријатељ каже да му је потребан Бог.“ У видеу је показала прелијепу бијелу чипкану хаљину за доделу Оскара која је била идентична њеној луксузној хаљини Џонатана Симкаија.
Свој изглед је употпунила винтаге Шанел плаштом, који је чувала за своје вјенчање, и питала је своје пратиоце за савјет о избору торбице - најважнији критеријум је био која може да стане највише мачјих посластица. Видео је добио више од 2,4 милиона прегледа, а људи имају помјешана мишљења.
@beccaxbloom Vlog coming soon <3 #baptism #cat #chanel #chanelbag #ladydior ♬ original sound - Becca Bloom
„О не, и моја мачка треба да се крсти“, саркастично је гласио један коментар. „Шта ако је мачка атеиста?“, шалили су се људи. „Је ли успјело?“, питали су је други. Неки су мислили да је идеја одлична, док други нису могли озбиљно да схвате њене намјере.
Луксузни живот
Блум, која има више од 7 милиона пратилаца на Инстаграму и ТикТоку, постала је вирална раније ове године због свог раскошног вјенчања са супругом Дејвидом Пауналом на језеру Комо. Од тада је наставила да привлачи пажњу својим свакодневним луксузом.
Недавно је открила да јој јутро почиње у 4:30 ујутру оброком који укључује ораду, лепљиви пиринач са пилетином, птичју пљувачку и капесанте са Хокаида које је „кувар маринирао преко ноћи за њу“.
Прошле недјеље је такође открила да је морала да модификује свој костим за Ноћ вјештица. Умјесто „украдено благо“, обукла се као „украдено благо Атлантиде“ како би избјегла било какву сличност са недавном пљачком Лувра. Њен костим се састојао од ниске накита и хаљине Пако Рабана вриједне скоро 4.000 евра.
„Контроверзна“ правила у браку
Блум је ове недјеље такође доспјела у вијести због својих „контроверзних“ правила у вези са супругом. „Прво, никада не говоримо негативно једно о другом пред другим људима“, почела је у видеу. „Ако имам нешто да кажем, рећи ћу му то у лице.“
Њихов финансијски аранжман је привукао посебну пажњу. „Веома сам срећна што имам своје финансије, али у нашој вези, Дејвид плаћа за све“, рекла је Блум, на шта је њен муж додао: „Али зар то није минимум? Јер је ваше вријеме заиста драгоцено.“
