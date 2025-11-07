Logo

Инфлуенсерка објавила да ће крстити мачка: "Треба му Бог"

Извор:

Индекс

07.11.2025

11:00

Коментари:

0
Инфлуенсерка објавила да ће крстити мачка: "Треба му Бог"
Фото: ТикТок/beccaxbloom

Инфлуенсерка Бека Блум, позната као краљица „RichTok-а“ због документовања свог луксузног начина живота, одлучила је да крсти своју мачку јер се, како тврди, „лоше понашала у посљедње вријеме“.

За ту прилику, обукла је свог мачка Оскара у минијатурну верзију сопствене дизајнерске хаљине.

Крштење мачке

„Данас ћемо крстити моју мачку“, објавила је Блум у видеу на ТикТоку раније ове недјеље. „Оскар се у посљедње вријеме лоше понаша, а мој пријатељ каже да му је потребан Бог.“ У видеу је показала прелијепу бијелу чипкану хаљину за доделу Оскара која је била идентична њеној луксузној хаљини Џонатана Симкаија.

vazduh

БиХ

У Какњу обустављена настава због изузетно загађеног ваздуха

Свој изглед је употпунила винтаге Шанел плаштом, који је чувала за своје вјенчање, и питала је своје пратиоце за савјет о избору торбице - најважнији критеријум је био која може да стане највише мачјих посластица. Видео је добио више од 2,4 милиона прегледа, а људи имају помјешана мишљења.

@beccaxbloom Vlog coming soon <3 🪽#baptism #cat #chanel #chanelbag #ladydior ♬ original sound - Becca Bloom

„О не, и моја мачка треба да се крсти“, саркастично је гласио један коментар. „Шта ако је мачка атеиста?“, шалили су се људи. „Је ли успјело?“, питали су је други. Неки су мислили да је идеја одлична, док други нису могли озбиљно да схвате њене намјере.

Луксузни живот

Блум, која има више од 7 милиона пратилаца на Инстаграму и ТикТоку, постала је вирална раније ове године због свог раскошног вјенчања са супругом Дејвидом Пауналом на језеру Комо. Од тада је наставила да привлачи пажњу својим свакодневним луксузом.

Недавно је открила да јој јутро почиње у 4:30 ујутру оброком који укључује ораду, лепљиви пиринач са пилетином, птичју пљувачку и капесанте са Хокаида које је „кувар маринирао преко ноћи за њу“.

Прошле недјеље је такође открила да је морала да модификује свој костим за Ноћ вјештица. Умјесто „украдено благо“, обукла се као „украдено благо Атлантиде“ како би избјегла било какву сличност са недавном пљачком Лувра. Њен костим се састојао од ниске накита и хаљине Пако Рабана вриједне скоро 4.000 евра.

„Контроверзна“ правила у браку

Блум је ове недјеље такође доспјела у вијести због својих „контроверзних“ правила у вези са супругом. „Прво, никада не говоримо негативно једно о другом пред другим људима“, почела је у видеу. „Ако имам нешто да кажем, рећи ћу му то у лице.“

Њихов финансијски аранжман је привукао посебну пажњу. „Веома сам срећна што имам своје финансије, али у нашој вези, Дејвид плаћа за све“, рекла је Блум, на шта је њен муж додао: „Али зар то није минимум? Јер је ваше вријеме заиста драгоцено.“

(индекс)

Подијели:

Тагови:

мачка

krštenje

influenserka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Умро глумац Зденко Ботић

Регион

Умро глумац Зденко Ботић

40 мин

0
Спријечен терористички напад у московској области

Свијет

Спријечен терористички напад у московској области

47 мин

0
Одређен притвор деветорици мушкараца због напада на Србе у Сплиту

Регион

Одређен притвор деветорици мушкараца због напада на Србе у Сплиту

53 мин

0
Цвијеће ерика

Савјети

Овај цвијет који доноси срећу и успјех у сваку кућу

54 мин

0

Више из рубрике

Упозорење: Опасне супстанце у лажним луткама Лабубу

Занимљивости

Упозорење: Опасне супстанце у лажним луткама Лабубу

1 ч

0
Доста вам је БиХ? Ова европска земља нуди 80.000 евра да се преселите код њих

Занимљивости

Доста вам је БиХ? Ова европска земља нуди 80.000 евра да се преселите код њих

1 ч

0
Опет одгођен излазак GTA 6

Занимљивости

Опет одгођен излазак GTA 6

1 ч

0
Крсна слава црква православље

Занимљивости

Ово ради све више Срба на славама, а велики је гријех

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

32

Узнемирујуће: Објављени страшни снимци немилосрдног убијања

11

32

Одложено суђење Мирославу Алексићу

11

30

Сијарто: Мађарска ће са САД потписати споразум о сарадњи у области нуклеарне енергије

11

16

Због паркинг папака у Сарајеву, Хитне помоћи и ватрогасаца нису могли на интервенцију

11

12

Преминуо познати филмски редитељ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner