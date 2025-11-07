Доста вам је БиХ? Ова европска земља нуди 80.000 евра да се преселите код њих

07.11.2025
09:52
С порастом рада на даљину, растућим трошковима живота код куће и жељом за споријим, мирнијим начином живота, селидба у другу земљу постала је врло одржива опција.
Од алпских села до сунчаних острва, селидба у иностранство постала је врућа тема широм свијета. С порастом рада на даљину, растућим трошковима живота и све већом потрагом за бољим балансом између посла и приватног живота, многи људи разматрају пресељење у другу државу — а неке земље сада нуде подстицаје које је готово немогуће игнорисати, пише Н1 Хрватска.
Ново истраживање компаније 1st Мове Интернатионал открило је најпожељније земље за пресељење у 2025. години, на основу глобалних Google претрага.
На другом мјесту је Аустралија (207.900 претрага), а слиједе Ирска (179.400), Нови Зеланд, Јапан, Португал, Костарика, Шпанија, Холандија и Тајланд, који заокружују првих десет. Занимљиво је да неколико ових земаља активно подстиче долазак нових становника кроз финансијске подстицаје и програме пресељења.
У Европи, Швицарска нуди великодушне исплате породицама које су спремне преселити се у њена алпска села. У мјесту Албинен, у кантону Валаис, одрасли примају 25.000 швајцарских франака, а дјеца 10.000 франака ако се обавежу живјети у селу најмање десет година. Подносиоци захтјева морају купити или изградити некретнине вриједне најмање 200.000 франака.
Ирска, која је трећа у свијету по броју упита за пресељење (179.400), има сличан приступ кроз иницијативу „Наша жива острва“. Програм има за циљ повећање броја становника на удаљеним острвима нудећи помоћ до 84.000 евра за куповину и обнову давно напуштених кућа.
Некретнине се морају користити као примарно пребивалиште или за дугорочни најам, док краткорочни туристички најам није дозвољен. Иницијатива је усмјерена и на ирске држављане и на странце, са циљем оживљавања острвских заједница и привлачења људи који раде на даљину и траже миран начин живота.
Шпанија, која је на осмом мјесту са 127.670 претрага, такође активно привлачи нове становнике, посебно дигиталне номаде и породице спремне настанити се у напуштеним селима. У регији Екстремадура, радници на даљину могу добити помоћ до 15.000 евра ако се обавежу остати најмање двије године. Град Понга нуди око 2.971 евро за нове становнике, уз додатне бонусе за новорођенчад, док Рубиа у Галицији плаћа породицама 150 евра мјесечно како би повећала број ученика у локалним школама.
Канада, најтраженија дестинација за пресељење на свијету, такође има своје финансијске погодности. Програм задржавања дипломаца у покрајини Саскачеван нуди до 20.000 канадских долара поврата школарине студентима који се обавежу живјети и радити у том подручју након дипломирања — посебно практичан подстицај за младе Британце који размишљају о пресељењу.
Остала тражена одредишта, попут Португала (шесто мјесто, 170.030 претрага), Костарике (седмо мјесто, 127.880), Холандија (девето мјесто, 127.100) и Тајланда (десето мјесто, 126.960), нуде различите нивое практичности и погодности животног стила.
Костарика је позната по својим еколошки одрживим заједницама и фокусу на здрав начин живота, док Португал привлачи имигранте кроз програме боравка и повољне пореске услове — посебно атрактивне за пензионере и раднике на даљину.
