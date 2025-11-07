Logo

Нинковић за АТВ: Редају се приоритети како градоначелнику одговара, а не онако како грађани желе

Извор:

АТВ

07.11.2025

09:24

Коментари:

0
Нинковић за АТВ: Редају се приоритети како градоначелнику одговара, а не онако како грађани желе
Фото: АТВ

Много је проблема са којима се сусреће Бањалука у посљедње вријеме, приоритети су потребе грађана, а не оно на шта они желе да троше новац, истиче предсједник Скуштине града Бањалука, Љубо Нинковић.

''Одлука на 1.200 000 КМ која је обављена прије четири дана, гдје се види да кроз јавну набавку за 'изградњу водоцрпилишта са обалоутврдом у Новоселији' није у складу са регулационим планом, немају се све потребне дозволе и није у складу са позитивним законским прописима Републике Српске'', рекао је Нинковић.

Реакције људи из Центра за животну средину и надлежних из министарстава свакако нису позитивне, гдје истичу да је немогуће да се редају приоритети како њима одговара, а не онако како грађани од њих траже.

Није приоритет шеталиште, фарбање војног игралишта и слично, када грађани немају основне услове за живот, каже Нинковић.

Градска управа-Бањалука

Бања Лука

ОЈТ формирало предмет: Како функционише усвајање регулационих планова у Бањалуци?

''Имали смо изједначавање субвенција родитеља чија дјеца иду у приватне и јавне вртиће, гдје смо обезбједили средства да 165 КМ плаћају и једни и други, градоначелник је тај приједлог одбио, и рекао да се неће то тако исплаћивати, већ умањено према родитељима чија дјеца иду у приватне вртиће. Предложили смо и бесплатан превоз за грађане Бањалуке, или улагање у средње и основне школе како би се обезбиједили бољи материјални услови за нашу дјецу, градоначелник је и то одбио, јер то за њега није приоритет. Зато не могу да обећам ни да ће градоначелник овај пут извршити приједлог расподјеле буџета за 2026. годину'', закључио је Нинковић.

Љубо Нинковић

Драшко Станивуковић

