Влада спремна да финансира изградњу приступних путева

Аутор:Бранка Дакић
06.11.2025
19:28
Коментари:0
Влада је урадила свој дио посла на изградњи моста на Чесми. Обавеза Града је да уради приступне путеве, што се види и из уговора који је Град у августу прошле године потписао са извођачем, а у питању су предузећа МИГ ЕЛЕКТРО Мркоњић Град и Мркоњић путеви, који су одрадили значајан дио посла, али радови нису завршени, јер Град није обезбиједио средства, тврди ресорни министар.
„Да је тендер расписан без грађевинске дозволе, да је тендер расписан без обезбијеђених средстава, да извођач није наплатио ништа, да наводно неће да настави радове даље, јер наводно нема ни грађевинске дозволе, нити је урађена експропријација на једној од обала Врбаса до краја“, рекао је министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
Имамо све потребне папире, одговара Драшко Станивуковић. Имао је, тврди, намјеру и да Град финансира радове на изградњи приступних путева, али новца није било, за шта и овај пут криви скупштинску већину.
„Влада неће да уради приступне путеве, каже обавеза је Града. Ми предложимо на Скупштини да то кроз буџет ставимо та средства, они скину. Ми предложимо за мост, они скину, ови неће, ови не дају. Ми предложимо кредит, ови то не изгласају“, тврди градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
То су само изговори и неспособност градоначелника. За пет година колико обавља ову функцију требао еј да обезбиједи скупштину већину и несметано обавља послове који су у надлежности Града, одговара ресорни министар.
„Неспособност је градоначелника када нема скупштинску већину. Шта, сутра хоће да буде предсједник, па ће рећи ето ја не могу да направим Владу, не могу рјешавати проблеме, он је најодговорнији за све“, додао је министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
Премијер Републике Српске поручио је да не жели да се са Драшком Станивуковићем препуцава путем медија. Позваће га на састанак. Пристаје и да Влада Српске финансира изградњу приступних путева, како грађани не би испаштали.
