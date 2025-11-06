ФЗО оштро осудио понашање Градске управе Бањалука

06.11.2025
Упркос јучерашњем позиву свим политичким партијама и политичарима да престану да користе теме из здравственог осигурања у политичке сврхе, посебно када су у питању осјетљиве категорије попут трудница, представници Града Бањалука су и данас наставили са том праксом, саопштено је из Фонда здравственог осигурања Републике Српске.
- Наиме, представници Града данас су у Фонду здравственог осигурања, уз пратњу медија, како то обично чине, предали иницијативу за наводно "унапређење примјене мјере бесплатних пренаталних тестова". На позив в.д. директора Фонда Дејана Кустурића да одмах отворено разговарамо о свим питањима и разјаснимо евентуалне нејасноће, рекли су да немају времена, јер морају да се врате на градилиште. Времена за прављење представа за јавност и сликање, ипак је било! То је јасна порука колико им је заправо стало до дијалога и искрене намјере да помогну трудницама - наводи се у саопштењу Фонда.
Кажу да Фонд остаје и даље отворен за сарадњу са свима који желе да разговарају, па и са представницима локалних заједница.
- Напомињемо да је ФЗО Републике Српске републичка институција те да заступамо интересе свих наших осигураника, а не само појединих локалних заједница. Као што смо и јуче навели, нема потребе да локалне заједнице финансирају неинвазивне пренаталне тестове, јер ће то и даље чинити Република и надлежне републичке институције - пише у саопштењу.
Подсјећају из Фонда да је тренутно рјешење у вези са НИПТ-ом изнуђено због одлуке Конкуренцијског савјета БиХ, по којој су били дужни да поступе, а о чему су раније већ информисали јавност.
- Фонд здравственог осигурања остаје посвећен заштити права свих осигураника, посебно најосјетљивијих категорија, које заслужују одговоран приступ, а не да буду предмет политичких манипулација - закључили су у Фонду.
