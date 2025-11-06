Logo

Служен помен и положени вијенци у част погинулим студентима и радницима

06.11.2025

11:20

Коментари:

0
Служен помен и положени вијенци у част погинулим студентима и радницима
Фото: АТВ

Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран положио је у Бањалуци вијенац код спомен-плоче погинулим студентима и радницима Универзитета у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Претходно је служен парастос за 87 студената и радника Универзитета који су погинули бранећи Републику Српску.

Парастосу су присуствовали министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић, генерални секретар предсједника Републике Српске Јелена Пајић Баштинац, предсједник Предсједништва БОРС-а Милован Гагић и представници градске Борачке организације.

Парастос у Факовићима

Друштво

Парастос српским жртвама у Факовићима, правде ни на видику

Поводом обиљежавања 50 година рада Универзитета, вијенце су на платоу испред Правног факултета и Машинског факултета положили и ректор Универзитета Радослав Гајанин, професори, представници студената, борачке организације и чланови породица.

Од почетка ратних дејстава студенти, радници и наставно особље Универзитета у Бањалуци били су у јединицама Војске Републике Српске. У другој половини 1994, када је проглашено ратно стање на дијелу територије Републике Српске, извршена је мобилизација свих студената војних обвезника и дијела наставног особља Универзитета у Бањалуци.

koridor 2

Република Српска

''Коридор 92'': Служен парастос и положени вијенци на спомен-обиљежје

Наредбом Главног штаба Војске Републике Српске формирана је Студентска бригада, која се са око 2.500 припадника у јесен 1994. године налазила на првим линијама ратишта у одбрани Републике Српске, дјелујући према Бихаћу, преноси Срна.

Подијели:

Тагови:

Парастос

studenti

Радници

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Котор Варош: Парастос за 16 убијнех Срба

Република Српска

Котор Варош: Парастос за 16 убијнех Срба

1 мј

0
Служење парастоса погинулим борцима и убијеним цивилима

Република Српска

Служење парастоса погинулим борцима и убијеним цивилима

1 мј

0
Мркоњић споменик

Друштво

Мркоњић Град: Обиљежавање Дана 30. пјешадијске дивизије и парастос за 1.150 погинулих бораца

2 мј

0
Парастос за убијене и погинуле цивиле и борце на Озрену

Друштво

Парастос за убијене и погинуле цивиле и борце на Озрену

2 мј

0

Више из рубрике

Званичници Српске у обиласку доводног тунела за ХЕ Дабар

Друштво

Званичници Српске у обиласку доводног тунела за ХЕ Дабар

41 мин

0
Презентација доводног тунела: Додик и Минић обишли машинску зграду ХЕ "Дабар"

Друштво

Презентација доводног тунела: Додик и Минић обишли машинску зграду ХЕ "Дабар"

1 ч

4
Стиже погоршање времена у БиХ, могућ и снијег

Друштво

Стиже погоршање времена у БиХ, могућ и снијег

1 ч

0
Возач Хитне помоћи спасавајући животе остао без возачке дозволе!

Друштво

Возач Хитне помоћи спасавајући животе остао без возачке дозволе!

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

39

Ево како пун Мјесец утиче на тијело, психу и друштво

11

37

Пакао за Партизан пред Олимпијакос: Два лидера тима не путују у Атину!

11

37

Знали су да је Дом пензионера у Тузли „потенцијално опасан“?

11

33

Благојевић: Зашто су потребни "пријевремени избори"?

11

29

Кошарац: Крњи Уставни суд гурнуо БиХ у још веће расуло

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner