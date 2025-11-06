Служен помен и положени вијенци у част погинулим студентима и радницима

06.11.2025
11:20
Коментари:0
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран положио је у Бањалуци вијенац код спомен-плоче погинулим студентима и радницима Универзитета у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Претходно је служен парастос за 87 студената и радника Универзитета који су погинули бранећи Републику Српску.
Парастосу су присуствовали министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић, генерални секретар предсједника Републике Српске Јелена Пајић Баштинац, предсједник Предсједништва БОРС-а Милован Гагић и представници градске Борачке организације.
Поводом обиљежавања 50 година рада Универзитета, вијенце су на платоу испред Правног факултета и Машинског факултета положили и ректор Универзитета Радослав Гајанин, професори, представници студената, борачке организације и чланови породица.
Од почетка ратних дејстава студенти, радници и наставно особље Универзитета у Бањалуци били су у јединицама Војске Републике Српске. У другој половини 1994, када је проглашено ратно стање на дијелу територије Републике Српске, извршена је мобилизација свих студената војних обвезника и дијела наставног особља Универзитета у Бањалуци.
Наредбом Главног штаба Војске Републике Српске формирана је Студентска бригада, која се са око 2.500 припадника у јесен 1994. године налазила на првим линијама ратишта у одбрани Републике Српске, дјелујући према Бихаћу, преноси Срна.
