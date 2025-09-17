Котор Варош: Парастос за 16 убијнех Срба

Извор:
На мјесном гробљу Кукавице и код спомен-обиљежја у Сердарима у општини Котор Варош данас ће бити служен помен за 16 Срба из овог села које су прије 33 године убили, а потом масакрирали припадници муслиманских снага.
Најмлађа жртва злочина у Сердарима имала је четири године, а најстарија 60.
Злочини у Сердарима починили су 17. септембра 1992. године припадници муслиманских снага. Том приликом је убијено 16 српских цивила, од којих двоје дјеце, а једна трудна жена је тешко рањена, али је успјела да преживи.
У нападу су убијени Бранко (60), Босиљка (53), Јеленко (31), Радмила (21), Славко (60), Данка (54), Драго (47), Мирко (31), Славиша (22) и Споменка Сердар (19), Љубица (40), Слободанка (12) и Сњежана Тепић (4), Никола Дукић (40), те Славко (55) и Славојка Бенцуз (21).
Злочин у Сердарима један је од највећих и најмонструознијих који су почињени на подручју которварошке општине.
Помен на гробљу Кукавице биће служен у 11.00 часова, а у 12.00 часова код спомен-обиљежја у Сердарима.
Апелационо вијеће Суда БиХ осудило је Фикрета Планинчића на 11 година затвора за злочин у Сердарима, док су Сеад Мензил и Мирсад Ватрач ослобођени, иако су и они били осуђени на 11, односно 10 година затвора.
