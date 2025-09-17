МУП послао обавјештење становницима општине у Српској

Извор:
АТВ
17.09.2025
08:00
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова Републике Српске послало је обавјештење становницима општине Шипово да до сутра одржавати вјежба Рјешавање кризне ситуације.
Како су навели, вјежба траје од 16. до 18. септембра.
"Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведене локације, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност", поручили су из МУП-а.
Вјежбу организује Министарство унутрашњих послова Републике Српске у сарадњи са локалном заједницом.
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
20 ч2
Градови и општине
21 ч0
Градови и општине
1 д1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму