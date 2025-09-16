Љубиша Петровић даје пола милиона КМ за музички инструмент

Извор:
Агенције
16.09.2025
14:30
Коментари:1
Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић донио је Одлуку о покретању поступка јавне набавке клавира, вриједности до пола милиона КМ.
Како се наводи у одлуци, клавир ће бити набављен за потребе Одјељења за друштвене дјелатности.
Средства су обезбијеђена, наведено је у одлуци, те се додаје да је рок за реализацију уговора 90 дана од дана потписивања, пише "ИнфоБијељина".
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
5 ч1
Градови и општине
18 ч0
Градови и општине
20 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму