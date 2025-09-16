Logo

Љубиша Петровић даје пола милиона КМ за музички инструмент

Извор:

Агенције

16.09.2025

14:30

Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић донио је Одлуку о покретању поступка јавне набавке клавира, вриједности до пола милиона КМ.

Како се наводи у одлуци, клавир ће бити набављен за потребе Одјељења за друштвене дјелатности.

Средства су обезбијеђена, наведено је у одлуци, те се додаје да је рок за реализацију уговора 90 дана од дана потписивања, пише "ИнфоБијељина".

Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.

