Лоша туристичка сезона у Требињу?

Извор:
АТВ
15.09.2025
19:40
Коментари:0
Већ су многи у Требињу ставили прст на чело због овогодишње туристичке сезоне. Траже се кривци зато што текућа година по традицији није рекордна.
Градоначелник погађа у мету.
''Морамо и ми мало да се пресаберемо да видимо какве су нам цијене да ли су реалне на тржишту јер управо сте видјели и проблем региона Хрватске и Црне Горе то су цијене, људи одлазе гдје им је повољније гдје им је боља услуга зашто и то не рећи'', казао је Мирко Ђурић, градоначелник Требиња.
Друштво
Техничка школа Бања Лука на обиљежавању Дана јединства и Дана српске заставе
Безобразном дизању цијена се мора стати у крај поручује Ћурић.
Фалило је гостију из Србије за АТВ признаје Бојан Вучуревић. Тјеше га лошији резултати у Дубровнику и Херцег Новом.
''Усљед свих ових криза и глобалних и регионалних дошло је до неких мањих помјерања и отказивања резервација, а знамо да је тржиште Србије за нас најважније па је Требиње оштећено за та ноћења'', казао је Бојан Вучуревић, шеф Одјељења за туризам, Требиње.
Република Српска
Република Српска и Србија обиљежиле Дан српског јединства
Август је мало поправио стање. Било је 30.000 ноћења, за АТВ кажу из Туристичке организације. Лоша сезона код комшија прелила се и на Требиње каже Никола Кокић. И он је нашао кривца.
''Ми смо доста ноћења поготово индивидуалаца изгубили на тој граници јер људи не могу да чекају по пар сати тако да заиста и овом приликом апелујемо да се тај проблем ријеши и у наредној години како не би били у истој ситуацији. Опет кажем све те лошије бројке које смо имали у првој половини јула, друга половина јула и цијели август амортизовали су и компензовали су'', рекао је Никола Кокић из ТО Требиње.
Друштво
Постављене столице у срцу Бањалуке: Служен помен за погинуле и нестале борце ВРС и цивиле
Поред свих изазова, ова сезона ће бити на нивоу прошлогодишње, вјерује Кокић. Бројке кажу да је закључно са августом забиљежено око 150.000 регистрованих ноћења. Наде се полажу у остатак године и вјерује се да ће у ковачници бити више од 200.000 ноћења, прошле године их је било 237.000.
БиХ
2 ч0
Друштво
2 ч0
Здравље
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
21
32
21
22
21
17
21
16
21
14
Тренутно на програму