Logo
Large banner

Лоша туристичка сезона у Требињу?

Извор:

АТВ

15.09.2025

19:40

Коментари:

0

Већ су многи у Требињу ставили прст на чело због овогодишње туристичке сезоне. Траже се кривци зато што текућа година по традицији није рекордна.

Градоначелник погађа у мету.

''Морамо и ми мало да се пресаберемо да видимо какве су нам цијене да ли су реалне на тржишту јер управо сте видјели и проблем региона Хрватске и Црне Горе то су цијене, људи одлазе гдје им је повољније гдје им је боља услуга зашто и то не рећи'', казао је Мирко Ђурић, градоначелник Требиња.

Дан српског јединства

Друштво

Техничка школа Бања Лука на обиљежавању Дана јединства и Дана српске заставе

Безобразном дизању цијена се мора стати у крај поручује Ћурић.

Фалило је гостију из Србије за АТВ признаје Бојан Вучуревић. Тјеше га лошији резултати у Дубровнику и Херцег Новом.

''Усљед свих ових криза и глобалних и регионалних дошло је до неких мањих помјерања и отказивања резервација, а знамо да је тржиште Србије за нас најважније па је Требиње оштећено за та ноћења'', казао је Бојан Вучуревић, шеф Одјељења за туризам, Требиње.

Дан српског јединства

Република Српска

Република Српска и Србија обиљежиле Дан српског јединства

Август је мало поправио стање. Било је 30.000 ноћења, за АТВ кажу из Туристичке организације. Лоша сезона код комшија прелила се и на Требиње каже Никола Кокић. И он је нашао кривца.

''Ми смо доста ноћења поготово индивидуалаца изгубили на тој граници јер људи не могу да чекају по пар сати тако да заиста и овом приликом апелујемо да се тај проблем ријеши и у наредној години како не би били у истој ситуацији. Опет кажем све те лошије бројке које смо имали у првој половини јула, друга половина јула и цијели август амортизовали су и компензовали су'', рекао је Никола Кокић из ТО Требиње.

Празне столице у Бањалуци

Друштво

Постављене столице у срцу Бањалуке: Служен помен за погинуле и нестале борце ВРС и цивиле

Поред свих изазова, ова сезона ће бити на нивоу прошлогодишње, вјерује Кокић. Бројке кажу да је закључно са августом забиљежено око 150.000 регистрованих ноћења. Наде се полажу у остатак године и вјерује се да ће у ковачници бити више од 200.000 ноћења, прошле године их је било 237.000.

Подијели:

Тагови:

turistička sezona

Требиње

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Смањује ли Америка интересовање за БиХ?

БиХ

Смањује ли Америка интересовање за БиХ?

2 ч

0
Постављене столице у срцу Бањалуке: Служен помен за погинуле и нестале борце ВРС и цивиле

Друштво

Постављене столице у срцу Бањалуке: Служен помен за погинуле и нестале борце ВРС и цивиле

2 ч

0
Ово су рани симптоми болести јетре које већина људи игнорише

Здравље

Ово су рани симптоми болести јетре које већина људи игнорише

2 ч

0
Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Република Српска

''Окупљамо се под заставом која је у историји увијек била на правој страни''

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

32

Један јако чудан Гинисов рекорд

21

22

Огласио се МУП о убиству код Обреновца: Срђану одређен притвор, ево шта му се ставља на терет

21

17

Ковачевић: Српска показује солидарност са америчким народом

21

16

Централне вијести - 15.9.2025.

21

14

Срушен дрон над резиденцијом предсједника Пољске у Варшави

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner