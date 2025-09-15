Logo
Република Српска и Србија обиљежиле Дан српског јединства

АТВ

15.09.2025

19:15

Интонирањем химни Републике Српске и Србије, у Гаџином Хану, родном граду Драгутина Матића, најпознатијег солунца, почело је свечано обиљежавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Овај датум исписала је историја, односно величанствена побједа величанствених српских јунака на које се данас оживљава сјећање, поручио је Данијел Егић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Српске.

Егић је на обраћању у Гаџином Хану навео да је ово тачка идентитета коју поносно уједињени славе Република Српска и Србија. Циљ овог празника је да се оснажи јединство српског народа у Србији и Српској.

''Овај празник је тачка идентитета...Срби су били на правој страни историје'', поручио је Егић.

Изасланик предсједника Србије Милош Вучевић, у обраћању на централалној свечаности у Гаџином Хану, поручио је да обиљежавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе учи да су предуслов опстанка вјера и слога, а не једноумље. Вучевић је истакао да нас овај празник учи да је предуслов слободе народна држава Србија, јер у свакој другој Срби ће бити грађани другог реда.

Ово је дан молитве за оне који су дали своје животе за садашње нараштаје, али и обавеза за Србе да остану вјерни њиховом завјету, поручио је Митрополит нишки Арсеније. Преци су нас, рекао је, научили да се без жртве не стиже до слободе, а да без вјере и заједништва нема слободе.

Србија до Осаке. Данас се и тамо славио успјех српских војника у другом свјетском рату. На церемонији представљања националног дана Србије у Осаки, гдје се у вишедневној посјети налази предсједник Србије, уз јапанску вијориле су се и српске заставе. Александар Вучић је грађанима честитао празник и поручио да је у ери великих турбуленције најважније сачувати мир.

''И да кажем колико је важно да у вријеме великих турбуленција у цијелом свијету сачувамо мир, слободу и јединство нашег народа. Јединство нашег народа како у земљи како у региону, тако и свуда на планети, поручио је предсједник Србије, Александар Вучић.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе у Србији и Српској данас се обиљежава у знак сјећања на 15. септембар 1918. године, када је српска војска пробила Солунски фронт, што је довело до распада савеза Централних сила и окончања Првог свјетског рата. Овај празник који заједно прослављају Србија и Република Српска, јача јединство између српског народа у Србији и Српској и култа националне заставе.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Република Српска

Србија

