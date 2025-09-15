Додик: Оснивање Универзитета у Источном Сарајеву од стратешке важности за Српску

Извор:
СРНА
15.09.2025
18:34
Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да је Источно Сарајево потпуно оправдало доношење одлуке да се у овом граду формира Универзитет, што је од момента њеног доношења постало од стратешке важности за Републику Српску.
"Зато је важно да створимо све неопходне претпоставке да Универзитет и даље функционише. Радујем се чињеници да је Универзитет у посљедњим годинама показао способност да се лоцира што боље на листама универзитета", рекао је Додик у Источном Сарајеву уочи свечане академије поводом Дана Универзитета у Источном Сарајеву.
Предсједник Српске је истакао да му је драго што је учествовао у свим важним одлукама да се овај Универзитет изгради - од изградње зграда Економском и Правном факултета на Палама, Шумарског факултета у Власеници, до Ректората и студентских домова и свега осталог што је учињено да Универзитет буде за респект.
Република Српска
Почела свечана академија поводом Дана Универзитета
"Овај универзитет је завршило много људи који данас воде озбиљне послове у Републици Српској, радећи предано за народни и национални интерес. Драго ми је да Дан Универзитета обиљежавамо у дану када Република Српска и Србија обиљежавају Дан српског јединства, слободе и националне заставе. Све то даје допринос јединству", поручио је Додик.
Додик је истакао да је обишао данас дио Источног Сарајева који постаје моћан и лијеп град у којем се рјешавају сви комунални проблеми.
"Драго ми је што је почео да се гради нови вртић. Жао ми је што и поред обезбијеђених средстава до сада није ријешен проблем изградње основне школе која би требало да растерети рад Основне школе 'Свети Сава'. Међутим, овдје се види успјех и иза њега стоје, прије свега људи који овдје живе, и они који руководе локалним заједницама", рекао је Додик.
Он је истакао да је и са нивоа Републике дат несумњив допринос да се овај простор осмисли и уљепша на овај начин.
