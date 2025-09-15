Почела свечана академија поводом Дана Универзитета

Извор:
У Источном Сарајеву почела је свечана академија поводом обиљежавања Дана Универзитета којој, између осталих, присуствују предсједник Републике Српске Милорад Додик и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран.
На академији ће бити додијељена признања појединцима који су дали немјерљив допринос развоју и афирмацији угледа Универзитета, као и најбољим студентима и истраживачима.
Академија се одржава у Административном центру Владе Републике Српске у Источном Сарајеву.
Универзитет у Источном Сарајеву основан је 14. септембра 1992. године одлуком Народне скупштине Републике Српске.
Настао је као Универзитет у Сарајеву Републике Српске и то као одговор на изазове времена – али и визионарски потез.
Универзитет у Источном Сарајеву стасавао је и развијао се упоредо са Републиком Српском и то као једна од њених најзначајних институција која је до сада имала око 43.000 уписаних и више од 25.400 дипломираних студената, преноси Срна.
