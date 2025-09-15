Logo
Large banner

Додик се састао са Ћосићем и Катићем: ''Поподневни разговор са важним људима''

Извор:

АТВ

15.09.2025

18:15

Коментари:

0
Додик се састао са Ћосићем и Катићем: ''Поподневни разговор са важним људима''
Фото: X/@MiloradDodik/screenshot

Предсједник Републике Српске Милорад Додик састао се у Источном Сарајеву са градоначелником тог града Љубишом Ћосићем и начелником општине Источно Ново Сарајево Јованом Катићем.

"Поподневни разговор са важним људима из Источног Сарајева", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Додик данас у Источном Сарајеву присуствује свечаној академији поводом обиљежавања Дана Универзитета.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Љубиша Ћосић

Jovan Katić

Источно Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Младен показао људскост и професионалност: Пронашао украдени ромобил у парку "Младен Стојановић"

Друштво

Младен показао људскост и професионалност: Пронашао украдени ромобил у парку "Младен Стојановић"

1 ч

0
Постављени крстови на Храму Преображења Господњег у Бањалуци

Бања Лука

Постављени крстови на Храму Преображења Господњег у Бањалуци

1 ч

0
policija Srbija

Србија

Детаљи хапшења: Овако изгледа осумњичени за убиство код Обреновца - ФОТО

1 ч

0
"Хеј фашисто! Хватај" било урезано на чаурама убице Тајлера Робинсона

Свијет

"Хеј фашисто! Хватај" било урезано на чаурама убице Тајлера Робинсона

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

18

Испливао прљав веш из свлачионице Јунајтеда, клуб направио неочекиван потез

19

16

Ђани преварен у Македонији: Умјесто водитељке сачекао га човјек у доњем вешу

19

15

Република Српска и Србија обиљежиле Дан српског јединства

19

13

Каран: Будућност Српске се пише у образовним институцијама

18

59

Техничка школа Бања Лука на обиљежавању Дана јединства и Дана српске заставе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner