Додик се састао са Ћосићем и Катићем: ''Поподневни разговор са важним људима''

Предсједник Републике Српске Милорад Додик састао се у Источном Сарајеву са градоначелником тог града Љубишом Ћосићем и начелником општине Источно Ново Сарајево Јованом Катићем.
"Поподневни разговор са важним људима из Источног Сарајева", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Поподневни разговор с важним људима из Источног Сарајева. pic.twitter.com/UWBnQdYEZA— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 15, 2025
Додик данас у Источном Сарајеву присуствује свечаној академији поводом обиљежавања Дана Универзитета.
